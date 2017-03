Povestea lui Lorelai Moşneguţu, fetiţa fără mâini care a cântat la orgă şi l-a făcut pe Călinescu să plângă: „Un înger îmi spune că sunt o voce din corul din cer“

Lacrimi pentru Florin Călinescu

Momentul prezentat de Lorelai Moşneguţu, ultima concurentă din a patra ediţie „Românii au talent“, a fost cel mai emoţionant din istoria show-ului. Lorelai a cântat la orgă folosindu-şi degetele de la picioare, dar şi cu vocea, melodia „A million stars“, a Luminiţei Anghel. În ciuda tuturor problemelor, concurenta a avut în permanenţă zâmbetul pe buze şi le-a dat tuturor o adevărată lecţie de viaţă, reuşind să smulgă ropote de aplauze, să-i uimească pe juraţi şi să-i lase fără cuvinte. De altfel, Florin Călinescu a fost vizibil emoţionat şi a plâns pe tot parcursul reprezentaţiei, neputând să se ridice de pe scaun şi să aplaude.

La finalul reprezentaţiei sale, Mihaela nu a ezitat şi a apăsat butonul auriu pentru a o trimite pe Lorelai direct în semifinală. Vedeta a mers pe scenă pentru a îşi îmbrăţişa preferata şi i-a spus cu lacrimi în ochi: „Eşti în semifinală direct, pentru că eşti foarte talentată şi pentru că meriţi să fii acolo. Mă bucur enorm!“. „Mi s-au înmuiat genunchii când am văzut-o că plânge şi nu avea cum să îşi steargă lacrimile. Am luat-o în braţe şi mi-am dat seama că ea nu are cum să mă ia în braţe“, a mai spus Mihaela Rădulescu, care a primit laude pe Facebook de la fani după alegerea făcută.



Romanii au talent 2017: Lorelai Mosnegutu - Interpreteaza piesa A million stars pe romaniiautalent.protv.ro

Fanii au apreciat gestul Mihaelei Rădulescu

„Nu mai am cuvinte să va mulţumesc. În numele acestei feţe extraordinare şi a mamei Vio - eu n-am făcut decât puţinul pe care-l avem acolo la dispoziţie, dar voi faceţi deja mult mai mult pentru că vorbiţi atât de cald şi uman despre viaţă, despre uluitoarea slăbiciune de a plânge de drag şi de admiraţie. Ea nu e un copil cu un handicap, nu am privit-o aşa. Ci un copil talentat, care are nevoie de susţinerea voastră în finală, pentru că ea are cel mai acut nevoie de acei bani. Poate că în lumea asta mare, există undeva o şansa pentru proteze, caut soluţii. A fost alegerea mea, în primul rând pentru că Lorelei vrea să fie artistă, vrea să cânte şi să inspire oamenii de peste tot. Lorelei compune, scrie cărţi, a încercat pe la diverse emisiuni, dar poate că noi suntem adevărată ei şansa. Cumva, de oameni ca voi depinde soarta ei, voi veţi vota. Să va dea Dumnezeu numai bine şi să nu încetaţi să vă inspire şi să vă ducă înainte, peste orice necazuri, astfel de eroi reali-Lorelei şi Mamă Vio“, a scris vedeta pe Facebook.

Pro TV, lider de audiență 3,7 milioane de telespectatori s-au uitat în fiecare minut la „Românii au talent“, Pro TV având audiențe de 4 ori mai mari decât Kanal D și de 10 ori mai mari ca Antena 1, potrivit paginademedia.ro.

Abandonată de mică, dar salvată de „Mama Vio“

Lorelai Moşneguţu este o fetiţă talentată, cu o poveste de viaţă impresionantă. În ciuda handicapului său sever, fata are un optimism ieşit din comun, deşi s-a născut fără mâini şi fără femur la ambele picioare. Lorelai a fost abandonată de părinţi şi adoptată pe când avea doua luni de o femeie cu suflet mare care i-a oferit o familie şi iubirea de care avea nevoie, potrivit stirileprotv.ro. „Mama Vio“ sau Veronica Pârvulescu, asistent maternal, a fost cea care a înfiat-o pe micuţă. Lorelai, pe numele real Alberta, nu a vorbit timp de trei ani şi nu a mers până la patru ani. Dar, „Mama Vio“ nu s-a lăsat şi i-a pus un creion între degetele de la picioare încă de la 6 luni, începând să facă împreună primele exerciţii. Astfel, la vârsta de 5 ani, când a început grădiniţia, Lorelai ştia deja alfabetul.

În ciuda handicapului sever, fata cântă la orgă, scriind deja 10 cărţi de poezii. Participă la olimpiadele de biologie şi geografie şi are 50 de diplome şi 25 de trofee. Lorelai are şi o „soră“, Ileana, care a fost diagnosticată cu sindromul Down. Ambele micuţe au fost luate în plasament de „Mama Vio“.

Fetiţa are un videoclip filmat pentru melodia „Aripi de înger“, iar versurile piesei sună în felul următor: „Visez uneori că am aripi de înger şi pot să zbor/ Zâmbetele oamenilor îmi dau aripi şi pot să zbor“. La vârsta de 10 ani Lorelai a fost cea care i-a încurajat pe militarii români de la Garnizoana Târgovişte înainte de a pleca în Afghanistan. „Cad de zece ori şi mă ridic de 20“ este deviza după care se ghidează micuţa.

Îngerii o păzesc pe fetiţă

Fetiţa spune că, de multe ori, se simte vegheată de îngerul ei păzitor şi chiar vorbeşte în gând cu el. „Am un înger al meu şi vorbim în gând. Are o voce groasă, bărbătească. Îmi cere să cânt şi spune că sunt una dintre vocile din corul de sus, din cer. De aceea am scris într-o poezie că eu sunt şi în cer, şi pe pământ. El îmi spune cum să scriu şi ce să scriu“, spune chiar ea.

Lorelai Moşneguţu a participat în trecut şi la „Next Star“, iar după reprezentaţia din show-ul Antenei 1 a primit din partea lui Gigi Becali un scaun cu rotile special, pentru a se putea deplasa. Finanţatorul echipei FCSB s-a declarat extrem de impresionat de povestea ei.