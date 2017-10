O concurentă a imitat-o pe Delia pe scena iUmor: reacţia cântăreţei VIDEO

Călina Epuran, din Bucureşti, a reuşit să întruchipeze patru personaje celebre pe scena „iUmor“. De la o ţinută înfoiată pe roţi şi o capă de blană a trecut la rochia emblematică a actriţei Marlyn Monroe, apoi la peruca artistei Sia şi a încheiat numărul prin a o personifica pe Delia.

„Sunt actriţă şi numărul meu este complex. Este o provocare pentru că e pentru prima oară când fac asta. M-am antrenat super mult, am febră musculară şi vânătăi. Sunt două variante: «ce tare e» sau «ce cauţi aici?!» Sper să fie prima, desigur“, a mărturisit concurenta înainte să păşească pe scenă.





Dacă Delia şi Mihai Bendeac s-au amuzat şi au apreciat numărul tinerei, Cheloo s-a declarat nemulţumit, spunând că nu a înţeles momentul şi că ar fi putut să fie mult mai amuzant.

„Pe mine nu mă deranjează când mă enervez, doar când casc şi mă plictisesc. Eu nu înţeleg teatrul, aşa că nu te-am înţeles. De ce nu ai venit şi cu un text amuzant, de ce nu ai compus ceva?“, a fost reacţia lui Cheloo, de care concurenta mărturisea că îi este cel mai frică.

Delia, în schimb, a fost mulţumită de ceea ce a văzut: „A fost foarte amuzant să mă văd aşa. A fost un moment piperat cu dans, cântat, cu de toate“.





Călina Epuran, imitând-o pe Marylin Monroe FOTO Antena 1

„Îmi place că am văzut un număr care a fost gândit, că am văzut nişte gag-uri, am văzut o chestie care mi-a dat o stare de bine. Şi cred că eşti şi foarte frumoasă, şi foarte talentată. În tot acest areal în care am fost în ultimele şapte zile, eu îţi mulţumesc că ai venit“, a fost reacţia lui Mihai Bendeac, spre nemulţumirea lui Cheloo. „A fost un număr cu accidente, iar asta ar fi trebuit să fie amuzant“, s-a apărat concurenta, care a primit doi de „DA“, din partea Deliei şi a lui Bendeac.

Călina Epuran, imitând-o pe Sia FOTO Antena 1

Ajunsă în această toamnă la cel de-al patrulea sezon, emisiunea „iUmor“ continuă căutarea pentru cele mai bune numere de comedie din ţară.