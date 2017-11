Membru CNA, privind emisiunile în care s-a discutat despre Regele Mihai: „E inadmisibil să îl chemi pe Miron Cozma sau pe Gigi Becali să îşi dea cu părerea“

În acest context, membra CNA Dorina Rusu a atras atenţia că posturile de televiziune ar trebui să abordeze acest subiect cu mai multă decenţă. „Am urmărit zilele astea şi mi s-a părut absolut îngrozitor, nu numai pe televiziuni, ci şi pe site-uri şi pe reţelele de socializare. Eu voi face o autosesizare în legătură cu toate emisiunile în care acest subiect se dezbate încălcând legislaţia audiovizuală şi toate regulile bunului simţ. Am făcut autosesizare în legătură cu două emisiuni de la România TV de sâmbătă şi de duminică în care au fost nişte discuţii absolut abominabile. Vă rog să mă credeţi că dacă folosesc acest cuvânt aceasta a fost senzaţia pe care am trăit-o când am văzut. Şi am făcut autosesizare în legătură cu acest lucru, pentru că este inadmisibil să îl chemi pe Miron Cozma sau pe Gigi Becali să îşi dea cu părerea despre relaţiile din interiorul familiei regale, este inadmisibil să îl chemi pe aşa-zisul fiu nelegitim al Regelui Mihai, care să spună tot felul de aberaţii acolo şi tu să le legitimezi ca post de televiziune din România“, a spus Dorina Rusu, citată de News.ro