INTERVIU Emil Rengle, câştigătorul „Românii au talent“: „Acest premiu este un simbol al schimbării şi al acceptării în ţara noastră“ FOTO

Emil Rengle a câştigat marele premiu de 120.000 de euro de la „Românii au talent“, în urma voturilor telespectatorilor. Totodată, Emil a fost desemnat şi cel mai original concurent din sezonul opt şi i-a fost acordat premiul de 10.000 de euro. În marea finală de vineri seară, tânărul a pregătit o reprezentaţie complexă şi a trecut rapid de la dans energic pe tocuri la un dans tradiţional românesc, care a ridicat publicul în picioare. Artistul a vorbit despre experienţa din cadrul show-ului de la ProTV şi a dezvăluit ce va face cu banii câştigaţi. Mai mult, spune Rengle, această victorie reprezintă pentru el semnul că „România doreşte să devină o ţară mai bună“.

Adevărul: Ce înseamnă pentru tine premiul „Românii au Talent“, având în vedere că eşti deja cunoscut publicului pentru talentul tău?

Emil Rengle: Acesta este premiul nostru, nu al meu. E al tuturor celor care şi-au deschis sufletul şi au votat pentru că ei cred în iubire ca limbaj universal. Premiul acesta este un simbol al schimbării şi al acceptării, arată faptul că în ţara noastră încă există speranţă.

Te aşteptai să fii votat de români şi să câştigi?

Am simţit dragostea lor încă de la preselecţii. Oamenii mi-au comunicat trăirile şi părerile lor, iar eu nu am făcut decât să transpun asta în dans. Consider că fiecare vot este o confirmare a faptului că România doreşte să devină o ţară mai bună, iar asta se simte din ce în ce mai mult. Este fundaţia pentru un viitor în care frica şi neputinţa nu îşi au locul.

Recent, câştigătorul „Românii au talent“ a mărturisit că este bisexual, într-un video postat pe canalul său de YouTube, declarând că acest „secret“ din viaţa sa personală i-a adus numeroase suferinţe şi l-a împiedicat „să se bucure de viaţă. „Nu îmi este ruşine cu ceea ce sunt. Sper să mă iubiţi în continuare pentru persoana care sunt şi să nu vă schimbaţi opinia despre mine doar pentru că sunt diferit faţă de voi“, a declarat artistul.

Ce ai de gând să faci cu marele premiu?

Rămân acelaşi Emil Rengle, cu acelaşi vis ca şi până acum: să îmi continui drumul de a împărtăşi dragoste. Banii vor fi folosiţi fix în acest scop. Îmi doresc să fac un turneu prin ţară, să fiu aproape de oameni, să îi cunosc, să le ascult poveştile.

De asemenea, într-un interviu acordat Click.ro , coregraful a mărturisit că va dona o parte din bani, apoi îşi va cumpăra o locuinţă în Bucureşti, unde are de gând să se stabilească definitiv. În plus, artistyul a vorbit şi despre situaţia financiară a familiei sale.

„O parte din sumă o voi dona. Cu restul vreau să-mi iau un apartament şi să mă stabilesc în România, după atâta timp de hoinăreală prin lume. Stau în chirii de la 20 de ani, de când am venit în Bucureşti. Am locuit cu prieteni, colegi, am schimbat multe case. Oricum, de la 19 ani şi până anul trecut am călătorit în SUA, Mexic, China, unde am lucrat ca dansator şi coregraf. Jumătate din timp eram în ţară, cealaltă plecat. Premiul de la «Românii au talent» reprezintă pentru mine semnul divin că trebuie să fiu acasă“, a spus Rengle.

În plus, artistul a menţionat şi faptul că va face tot posibilul să-şi ajute familia, cu care are o relaţie foarte deschisă.

„Vreau să îi ajut pe ai mei, să le ofer un trai mai bun. Am o familie simplă, tata e taximetrist, mama e casnică în prezent, dar a lucrat la o fabrică de pantofi, iar sora mea, Dalma (29 de ani) e angajată într-o fabrică din Oradea (n.r. aici locuieşte familia lui Emil). Deşi condiţiile noastre de trai nu au fost excelente, am învăţat să fim uniţi, mereu ne-am găsit fericirea în lucruri simple pentru că dragostea învinge orice obstacol. Noi avem o relaţie deschisă, aşa că în viitorul apropiat ne vom aşeza cu toţii la masă şi vom decide ce vom face pentru noi“, a adăugat coregraful.

Eşti primul dansator care câştigă „Românii au Talent“, iar următoarele concurente clasate erau tot dansatoare. Ce crezi că înseamnă asta pentru România şi pentru dans?

Arta dansului transmite emoţii, mişcările unui dansator pe o scenă transpun poveşti de viaţă, de fapt. La „Românii au Talent“ au fost spuse poveşti uimitoare şi pline de curaj, iar eu sunt mândru că pe aceeaşi scenă au fost oameni care şi-au deschis sufletul într-un mod atât de sincer. Comunitatea dansatorilor din România are nevoie de mai multă recunoaştere şi apreciere - în spatele a trei minute de dans sunt ore întregi de muncă şi de repetiţii. Emoţia transmisă prin dans este una dintre cele mai pure, este o formă de terapie şi poate vindecă multe răni sau suferinţe.

Cu ce gânduri te-ai înscris la „Românii au talent“ şi care sunt gândurile tale acum, din ipostaza de câştigător?

Mi-am dorit ca mesajul meu să fie văzut şi înţeles de cât mai mulţi români. M-am înscris cu gânduri simple, iar acum ştiu că îmi îndeplinesc misiunea.

Cât de departe vrei să ajungi cu dansul? Care este cel mai mare vis?

Dansul este prima mea iubire şi va rămâne mereu aşa. Cel mai mare vis al meu este să ne iubim şi să fim mai buni cu cei din jur. Dansul ne uneşte şi ne face să trăim emoţii pe care vorbele nu le exprimă atât de puternic şi de natural.

Ce simţi când dansezi?

Simt că sunt eu, mă dezvălui şi mă predau în faţa oamenilor. Se vorbeşte prin mine.

Emil Rengle, fost coregraf la „Vocea României“

În 2014, Rengle a fost coregraful principal al show-ului „Vocea României“, de la Pro TV, iar î n 2017, a participat alături de Dana Budeanu în show-ul „Uite cine dansează“, de la ProTv , însă, la scurt timp cei doi au abandonat concursul după ce Dana a suferit o accidentare serioasă rupându-şi o coastă în timpul repetiţiilor.

