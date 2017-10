„House of Cards“ se încheie cu sezonul şase, după ce Kevin Spacey a fost acuzat că a făcut avansuri sexuale unui minor. Cum comentează Netflix

Kevin Spacey şi Robin Wright joacă rolurile principale în House of Cards FOTO Netflix

Drama politică „House of Cards“, unul dintre cele mai de succes seriale din ultimii ani, se va încheia cu sezonul şase. Anunţul vine la mai puţin de 24 de ore după acuzaţiile ce i-au fost aduse actorului american Kevin Spacey (58 de ani), care a câştigat numeroase premii, inclusiv un Glob de Aur, pentru interpretarea din serial a preşedintelui american Frank Underwood.

Reprezentanţii Netflix susţin însă că decizia de a finaliza producţia a fost luată cu mai multe luni în urmă, potrivit The Independent.

În ceea ce priveşte acuzaţiile aduse lui Spacey, platforma de streaming online şi Media Rights Capital au oferit presei o declaraţie comună: „Suntem profund tulburaţi de ştirile privind comportamentul lui Kevin Spacey. Directorii ambelor companii au organizat o întâlnire de urgenţă cu actorii şi membrii echipei pentru a se asigura că vor continua lucrul în condiţii de siguranţă şi vor fi sprijiniţi. Potrivit programului de filmare, Kevin Spacey nu se află pe platouri în acest moment.“

La rândul lui, Beau Willimon, care a creat versiunea americană a serialului în 2013, a declarat că incidentul relatat de actorul Anthony Rapp este tulburător şi îngrijorător, precizând însă că nu a observat niciodată un comportament neadecvat din partea lui Kevin Spacey. „În tot timpul în care am lucrat alături de Kevin Spacey nu am fost martor şi nici nu am auzit de vreun comportament necorespunzător pe platourile de filmare sau în afara lor. Privesc cu maximă seriozitate relatările despre astfel de comportamente, iar cazul de faţă nu face excepţie. Îmi pare sincer rău pentru domnul Rapp şi îl susţin pentru curajul lui.“

Întreaga poveste aici. Amintim că starul se află în centrul unui scandal ce pare să capete amploare. Anthony Rapp (46 de ani), cunoscut pentru rolul din „Star Trek: Discovery“, a povestit cum Kevin Spacey i-a făcut avansuri sexuale când avea 14 ani, spunând că acel incident i-a marcat existenţa. La scurt timp, Spacey a publicat un mesaj pe Twitter în care îi cere iertare, precizând însă că nu-şi aminteşte cu exactitate ce s-a întâmplat în acea noapte, având în vedere că era sub influenţa alcoolului şi că au trecut 30 de ani de atunci.

Mesajul integral aici. Totodată, Spacey a pus capăt speculaţiilor şi a recunoscut că este gay, făcând o precizare care i-a înfuriat pe mulţi: „Povestea asta (referindu-se la cele relatate de Rapp – n.r.) m-a încurajat să vorbesc şi despre alte lucruri. (...).“