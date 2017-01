HBO a lansat trailerul documentarului filmat înainte ca actriţele Carrie Fisher şi Debbie Reynolds să moară: detalii inedite din viaţa lor şi imagini de arhivă VIDEO

Filmul de 94 de minute, intitulat „Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds“, este descris drept „povestea de iubire complicată a familiei“ şi promite „un portret intim al regalităţii hollywoodiene în toată excentricitatea sa“, scrie presa străină.

Prezentarea video a documentarului, regizat de Alexis Bloom şi Fisher Stevens, dezvăluie mai multe momente frumoase şi glume între cele două emblematice actriţe.

Printre altele, cei doi copii ai actriţei Debbie Reynolds, Carrie şi Todd Fisher, sunt surprinşi în timpul unei conversaţii ce are ca subiect starea de sănătate a mamei lor. „Mama, uită că nu mai are 35 de ani. Îmbătrânirea este oribilă pentru toţi, dar ea cade de la o înălţime şi mai mare“, declară Carrie Fisher.

Pe de altă parte, Reynolds discută despre cum fiica ei a fost diagnosticată cu tulburare maniaco-depresivă şi despre lupta cu boala. Câteva momente mai târziu, Carrie Fisher precizează că este cea mai bună prietenă a mamei sale, în timp ce aceasta din urmă adaugă: „Împart totul cu fiica mea, în special banii.“

Documentarul HBO prezintă aşadar legătura puternică dintre cele două, care nu au avut întotdeauna o relaţie bună, iar televiziunea a mutat premiera mai devreme, pe 7 ianuarie, în urma dispariţiei celor două artiste.

Producţia conţine şi o serie de imagini de arhivă şi filmuleţe de familie. Vorbind despre acest proiect, cei doi regizori au declarat: „La un capăt este Debbie Reynolds, starul filmului «Singin’ in the Rain», cu papucii roşii ai micuţei Dorothy din «Vrăjitorul din Oz» pe şemineu, iar la celălalt capăt a fost Carrie Fisher, Prinţesa Leia, într-o casă în care a locuit cândva Bette Davis. Nu poţi să-ţi doreşti mai multă regalitate hollywoodiană de atât. Ele au avut una pentru cealaltă ceea ce Carrie numea «empatie agresivă». Am început prin a face un film despre regalitatea de la Hollywood, însă am sfârşit prin a face un film despre dragoste.“

Carrie Fisher, care a devenit cunoscută pe plan mondial cu rolul rebelei Prinţese Leia din franciza originală „Războiul Stelelor“, a murit la vârsta de 60 de ani . Decesul s-a produs pe 27 decembrie în urma unui stop cardiac, după ce cu trei zile în urmă suferise un atac de cord la bordul unui avion.