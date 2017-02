EXCLUSIV Povestea Paulei Rad, femeia de serviciu care a uimit la RGT cu o arie de operă: „Recunosc că mai am de lucrat, dar mi-am dorit măcar o colaborare“

În prima ediţie a noului sezon „Românii au talent“, Andra a apăsat „butonul auriu“ şi a trimis-o direct în semifinală pe Paula Rad, care a interpretat celebra arie „O mio babbino caro“, a lui Giacomo Puccini.

„Draga mea, dacă aşa a vrut bunul Dumnezeu, ca noi să ne vedem aici...Pielea de găină a rămas şi după ce ai cântat. Nu că e butonul meu auriu, dar este cel mai emoţionant moment de aici. Ce ai putut să faci cu noi cu melodia asta... Aşa se cântă melodia asta!“, i-a transmis Andra.

Paula Rad a impresionat juriul şi publicul nu doar datorită vocii sale, ci şi prin povestea de viaţă. Originară din Zalău, tânăra a făcut 11 ani de canto, absolvind Academia de Muzică „Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca şi un master la Universitatea Naţională de Arte „George Enescu“, însă nu a reuşit să se angajeze la Opera din Cluj, acesta fiind marele ei vis, iar în prezent lucrează la o companie de curăţenie.

„Pentru că încă nu mi-am găsit un loc de muncă în domeniul muzicii, deşi încă mai sper, am acceptat acest job de femeie de serviciu“, a declarat tânăra în cadrul show-ului. Vizibil luat prin surprindere, Florin Călinescu a întrebat-o dacă a încercat să-şi găsească totuşi un loc de muncă în domeniu, iar concurenta a explicat că s-a lovit de mai multe refuzuri, inclusiv la Opera din Cluj.

„Din nefericire nu am reuşit la Operă, ceea ce îmi doresc foarte mult, pentru că am totuşi 11 ani de canto şi consider că merit să am un loc pe scenă. Chiar anul trecut am fost la Operă şi am fost întrebată cât sunt dispusă să aştept. Toţi mi-au spus că am o voce frumoasă, dar că nu e suficient“, a mărturisit Paula pe scena emisiunii.

Călinescu „a bătut obrazul“ Operei Florin Călinescu a fost cel mai aprig critic, fiind de părere că este inadmisibil ca un astfel de talent să nu fie apreciat: „Faptul că aceşti cetăţeni îţi spun să mai aştepţi e o nedreptate pentru care cred că pedeapsa pe lumea asta este puţină, dacă e să vorbesc creştineşte. Nu pot să cred că trebuie să ai numai părinţi, pile, soţi, amanţi. Să le fie ruşine! Dar mă îndoiesc.“ La rândul ei, Mihaela Rădulescu a declarat că povestea Paulei este de fapt o poveste despre România şi despre lipsa de respect faţă de oamenii cu adevărat talentaţi. „Eşti un om care merită să fie respectat indiferent de ceea ce faci. Eşti speranţa tuturor celor care nu au reuşit şi cărora viaţa li se poate schimba. Sper să-ţi schimbăm viaţa în ceea ce meriţi să trăieşti“, i-a spus Mihaela Rădulescu.

„Mi s-a păruit că s-a făcut dreptate, în accepţiunea mea personală mi se pare că momentul ei e răzbunarea nedreptăţii care i s-a făcut ei într-o viaţă de om“, a declarat şi Andi Moisesc.

„Mi-am dorit extrem de mult măcar să fiu pe scenă“ Concurenta a povestit în exclusivitate pentru „Adevărul“ că a încercat de mai multe ori să obţină un post la Opera din Cluj, însă fără succes: „Am fost la câteva audiţii în trecut, una cu dirijorul Adrian Morar, dar nu am reuşit. Recunosc că mai am de lucrat, dar mi-am dorit extrem de mult măcar o colaborare, nu neapărat să fiu angajată, să fiu pur şi simplu pe scenă, să fiu în rândul muzicienilor.“ Între timp, tânăra a renunţat parţial la jobul de femeie de serviciu şi speră că recunoaşterea de la „Românii au talent“ să o ajute să-şi clădească o carieră de soprană. „Am tot încercat să caut şi alte joburi, dar fără noroc, mi-am dorit să îmi câştig existenţa până când se va ivi totuşi ocazia de a fi muzician. Este atât de dureros încât nu ştiu ce cuvinte să folosesc, dar de acum sper că drumul meu va fi frumos. Tot ce pot spune este că de ceva timp mi-am dat demisia de la firma de curăţătorie şi mai lucrez doar câteva zile. Voi începe să am grijă de mine şi mă voi ocupa doar de muzică“, a explicat Paula. „Eu merg pe drumul meu. Iubesc muzica mai presus de orice“ Au existat însă şi voci care au criticat-o, însă tânăra spune că încearcă să nu se lase afectată: „Mă aştept să nu fiu plăcută de toată lumea, dar nu vreau să mă afecteze acest lucru. Nu am nimic să le spun celor care mă critică. Eu îmi văd de drumul meu şi nu vreau să bag în seamă comentariile negative. Vreau să am drumul meu, să fiu ajutată de oameni importanţi, care doresc să colaboreze, să lucreze cu mine şi asta e tot. Eu cânt din suflet pentru suflet, sper ca celor cărora le-am atins sufletul să se bucure şi le promit că nu îi voi dezamăgi. “

Pe de altă parte, Paula este ferm convinsă că apariţia pe scena „Românii au talent“ o va ajuta şi mărturiseşte că a fost copleşită de reacţiile frumoase ale oamenilor: „Au fost foarte bune, multă lume a plâns de bucurie, la fel cum am făcut-o şi eu. Cum am spus, mă aşteptam să nu fiu pe placul tuturor, dar le mulţumesc celor care mă apreciază. Oricum eu îmi continui drumul în muzică orice ar fi, pentru că iubesc muzica mai presus de tot. Pentru mine această experienţă contează mult, consider că va fi drumul meu spre o carieră pe care mi-am dorit-o foarte mult şi pe care o aştept cu mult drag. Am să muncesc în continuare cum am muncit şi până acum.“





Cum şi-a descoperit talentul