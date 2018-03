Duelul feminin de la „Ferma vedetelor“, final neaşteptat: „Sunt împăcată cu mine“

Dj Wanda a părăsit competiţia după foarte puţin timp petrecut la fermă. Deşi a câştigat primele două probe ale duelului, iar adversara ei, Patrizia Paglieri, a mărturisit că nu-şi mai doreşte atât de mult să rămână în concurs, Dj Wanda a pierdut runda decisivă şi a fost eliminată.

„Nu sunt supărată pe nimeni. Sunt împăcată cu mine. Se spune că e bine să te retragi în glorie, eu nu o fac neapărat în glorie, dar în sufletul meu am o glorie imensă, pentru că am câştigat nişte oameni minunaţi. Şi eu am mai spus că vreau să plec acasă, dar acum îmi dau seama că nu e aşa şi îmi dau seama încă o dată că abia atunci când pierzi ceva realizezi cât de mult înseamnă pentru tine“, a spus Wanda înainte de a părăsi show-ul.

Ediţia de joi a show-ului „Ferma vedetelor“ a fost urmărită de 1,6 milioane de telespectatori din întreaga ţară. Sâmbătă, la 19.30, la PRO 2, Dj Wanda vine în platoul emisiunii „Ferma după perdea“ pentru a dezbate alături de Andreea Ibacka şi Octavian Strunilă toate lucrurile nevăzute din „Ferma vedetelor“.