VIDEO Dana Grecu l-a dat afară pe Codrin Ştefănescu din studioul Antenei 3: „Este inadmisibil ce aţi făcut“

Secretarul general-adjunct al PSD s-a enervat după ce deputatul PNL a declarat că fostul ministru al Justiţiei, Florin Iordache, şi social-democraţii au încercat să distrugă Justiţia din România. În stilul caracteristic, Ştefănescu a precizat că interlocutorul său „vorbeşte ca o râşniţă, e setat de la partid cu cheiţa, e peltic şi vorbeşte non-stop“.

Moderatoarea Dana Grecu a intervenit şi le-a solicitat colegilor din regie să-i oprească lavaliera lui Codrin Ştefănescu, catalogând comportamentul acestuia drept inadmisibil, declarând că se simte jignită şi solicitându-i să prezinte scuze atât lui Răzvan Prişcă, cât şi telespectatorilor, după cum puteţi vedea în fragmentul video publicat pe site-ul Antenei 3.

Ştefănescu a refuzat să prezinte scuze, moment în care Dana Grecu l-a poftit afară din platou. „Domnule Prişcă, rămâneţi aici cu Dana Grecu care susţine PNL“, a mai spus reprezentantul PSD înainte de a pleca din studioul Antenei 3.

Ulterior, Dana Grecu şi-a explicat decizia, amintind de momentele în care la rândul ei a fost „jignită şi umilită în curtea PDL-ului“: „Mi-am jurat că în această viaţă, sub ochii mei, nimeni să nu mai jignească pe nimeni, nimeni să nu se ia de defectele fizice ale celuilalt. Sub nicio formă sub ochii mei! Câtă vreme îmi voi respecta mie însămi acest jurământ al meu, voi face presă. Când nu voi mai putea face acest lucru sau când nu voi mai putea fi lăsată să fac acest lucru, cu siguranţă am să plec! Dacă preşedintele României i-ar fi zis domnului Răzvan Prişcă cuvintele pe care Codrin Ştefănescu i le-a spus, preşedintele României era rugat să plece din emisiune, ca să ne înţelegem. Oricine ar fi fost el! Nu mă interesa dacă eram dată afară a doua zi. Sunt nişte reguli în viaţă peste care nu trecem, eu nu trec peste aceasta. Altfel, tot respectul pentru domnul Codrin Ştefănescu şi îl aştept, evident cu mare drag, în emisiunea mea dacă mai vrea să vină.“