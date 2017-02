Cum se numeşte noua emisiune de dans de la Pro TV şi cine sunt cei patru membri ai juriului: primele declaraţii FOTO

Pro TV a anunţat membrii juriului din noua emisiune „Uite cine dansează!“, realizată după formatul „Dancing with the stars“, achizitonat de la BBC Production

Andreea Marin, Mihai Petre, Gigi Căciuleanu şi Florin Călinescu vor ocupa, în această primăvară, masa juraţilor „Uite cine dansează!“ şi nu vor face niciun rabat de la calitate. Cu o experienţă cumulată de peste 100 de ani în televiziune şi studiul dansului, cei patru sunt pregătiţi să dea verdictul coregrafiilor din show, fiecare cu stilul său atât de distinct.

Exigenţi, cu aşteptări foarte mari atât de la vedetele care concurează, cât şi de la coregrafii profesionişti, cei patru juraţi vor analiza fiecare pas, gest, mimică şi prezenţă scenică şi vor decide dacă momentul prezentat este unul de calitate sau nu şi nu se vor feri de a-i critica aspru pe concurenţi.

Pentru Andreea Marin e o provocare să fie la aceeaşi masă cu Mihai Petre, Gici Căciuleanu şi Florin Călinescu

„E o provocare să fiu singura femeie într-un juriu de personalităţi, e o responsabilitate pe care o privesc cu seriozitatea cuvenită“ , a spus Andreea Marin despre colegii ei de la masa juraţilor. Însă, trecând peste această provocare, vorbeşte despre dans cu o pasiune a unui adevărat iubitor al acestei arte.

„Dansul şi-a pus amprenta pe viaţa mea şi astfel am învăţat să-mi parcurg drumul cu eleganţa valsului, chiar şi în momentele delicate, cu pasiunea tangoului în iubire, cu disciplină, imaginaţie şi ritm neobosit în profesie. În privinţa calităţii programului, nu am niciun dubiu şi sunt onorată să primesc o asemenea misiune, căci ştim foarte bine ce înseamna forţa, calitatea şi creativitatea Pro TV“ , a mai spus Andreea Marin despre show-ul „Uite cine dansează!“.





FOTO Pro TV







Mihai Petre, entuziasmat de revenirea în televiziune

Mihai Petre este unul dintre cei mai apreciaţi dansatori profesionişti din România, iar diplomele şi premiile pe care le are în palmares vorbesc de la sine! Juratul declară că este fericit să revină la Pro TV şi să vorbească despre cea mai mare pasiune a sa: dansul.

„Mă bucur enorm să revin în televiziune şi că acest lucru se întâmplă la Pro TV, un loc foarte drag mie, în care mă regăsesc. De asemenea, mă bucur să împărtăşesc din experienţa mea şi să fiu din nou jurat într-o emisiune cu şi despre dans. Dorinţa mea este ca acest show să fie un pas înainte din toate punctele de vedere, producţie, nivel al dansatorilor. Sunt convins că aşa o să fie şi sunt încrezător că vom avea multe de oferit publicului. Practic, atunci când e vorba de dans, asta este pasiunea mea şi toate lucrurile făcute din pasiune nu au cum să iasă decât bine“, a declarat Mihai Petre.





Gigi Căciuleanu, pentru prima dată într-un proiect de televiziune în România

Gigi Căciuleanu este unul dintre cei mai apreciaţi coregrafi din întreaga lume, cu o experienţă de zeci de ani în care a colaborat inclusiv cu Teatrul Bolshoi, din Moscova. „Uite cine dansează!“ este primul proiect de televiziune pe care îl acceptă Gigi în România.

„Dansul este o artă, o meserie şi un limbaj. Toate trei universale. Atât legile corpului, cât si cele ale spaţiului în care se dansează sunt aceleaşi pentru toate tipurile de dans, fie el clasic, modern, folcloric, sportiv, de salon, contemporan sau jazz. Având în vedere aceste principii, îmi propun să evaluez prestaţia participanţior aşa cum am făcut-o până acum în orice juriu de dans la care am avut onoarea să particip. În primul rând, prin prisma experienţei mele profesionale. Apoi, cu modestie, fiindu-mi foarte clar că orice analiză a unui act artistic nu poate fi decât subiectivă. Şi, nu în cele din urmă, cu toată dragostea, dansul fiind o artă pe care o iubesc mai mult decât orice. Mă bucur de invitaţia pe care am primit-o de a face parte din juriul acestui show şi îmi propun să-mi asum acest rol cu exigenţă, dar şi cu cât mai mult respect pentru artişti, pentru producţie şi, bineînteles, pentru public“, a spus Gigi Căciuleanu.

Gigi Căciuleanu a descoperit dansul contemporan de avangardă la 14 ani, a absolvit Şcoala Naţională de Coregrafie din Bucureşti şi şi-a completat studiile de dans şi coregrafie la Teatrul Bolshoi din Moscova. Gigi a fost solist al Operei Române şi, de-a lungul carierei sale, a câştigat nenumărate premii importante atât în ţară, cât şi în străinătate. Fiind un coregraf extrem de apreciat la nivel mondial, Gigi Căciuleanu face parte şi din diferite jurii în concursuri naţionale şi internaţionale. Gigi continuă sa predea tehnica sa specifică şi stilul său original de dans contemporan în Franţa şi în întreaga lume.





Florin Călinescu, flămând să descopere cele mai interesante coregrafii

Florin Călinescu, în stilul său specific, spune că este avid să descopere cele mai surprinzătoare şi interesante momente pe scena „Uite cine dansează!“, care să îl convingă să acorde cel mai mare punctaj.

Despre aşteptările sale de la show-ul Uite cine dansează!, Florin Călinescu a declarat: „Mă aştept la un singur lucru: ca telespectatorii Pro TV să găsească încă o emisiune pe gustul lor! La masa juratilor, eu o să fiu flămând!“.

În această primăvară, Pro TV va aduce în casele tuturor românilor cele mai interesante şi neaşteptate vedete, care vor dansa coregrafii deosebite. Umor de calitate, concurenţi surprinzători, suspans, muzică bună, doi prezentatori care vor face show – Mihaela Rădulescu şi Cabral – şi cei patru juraţi – Andreea Marin, Mihai Petre, Gigi Căciuleanu, Florin Călinescu – sunt ingredientele care vor convinge românii să spună: „Uite cine dansează!“.





