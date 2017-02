Cine este al doilea concurent care intră în competiţia „Dancing with the stars“ de la Pro TV: „Mă gândesc că va fi puţin ciudat, ditamai bestia să danseze“

Despre această nouă experienţă şi cum crede că se va descurca în competiţia de dans, Sandu a declarat: „Cred că participarea mea la un show de dans va fi un şoc, pentru că eu am evitat întotdeauna dansurile, până şi la nunţi sau la petreceri. Dar de ceea ce mi-a fost frică, nu am scăpat. Nu ştiu cum vor vedea oamenii lucrul acesta, mă gândesc că va fi puţin ciudat. Ditamai bestia să danseze. O să fie o provocare uriaşă pentru mine. Am cerut păreri şi toată lumea m-a încurajat să fac acest pas şi, până la urmă, e altceva, e ceva ce nu am mai făcut şi atunci, de ce nu? Nu mă aştept să fiu cel mai bun, un dansator extraordinar, dar promit că o să dau tot ce pot. O să mă concentrez, o să exersez, şi, repetând voi progresa şi voi obţine rezultatul dorit. Eu practic un sport dur, iar aici voi avea nevoie de multă fineţe şi delicateţe. Vom vedea în curând dacă voi avea aceste calităţi.“







Sandu este unul dintre cei mai buni luptători din România, cu un palmares important în domeniu şi, totodată, o prezenţă inedită în ringul de dans. Şi-a început cariera în anul 1991 practicând judo, sport pentru care a câştigat mai multe turnee naţionale şi europene, iar în 1994 a obţinut cea mai mare performanţă din istoria judo-ului masculin românesc, ieşind campion mondial la categoria sub 20 de ani. Deşi a avut performanţe importante în judo, Sandu a devenit cunoscut la nivel mondial după ce a luptat în competiţiile MMA. După victorii obţinute în judo şi kickboxing, sportivul a făcut o schimbare la 40 de ani şi a decis să înceapă luptele în cuşcă, obţinând şi aici victorii importante.





Recent, Pro TV a anunţat primul nume care intră în competiţa dansului. Actorul Marius Manole, în vârstă de 38 de ani, se numără printre concurenţii noi emisiuni de dans pe care Pro TV o va difuza în această primăvară.







Show-ul, care va fi prezentat de Mihaela Rădulescu şi Cabral Ibacka, este o competiţie de dans între 12 perechi formate din dansatori profesionişti şi celebrităţi. Cuplurile se întrec live în fiecare ediţie a show-ului şi prezintă, de fiecare dată, noi stiluri de dans, până ce sunt eliminate din competiţie.