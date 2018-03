Călinescu, criticat după ce a trimis în semifinalele „Românii au talent“ doi concurenţi care i-au imitat pe Mirabela Dauer şi Dan Spătaru. Care e povestea lor

Laura Bişog (46 de ani) şi Grigore Luca (53 de ani) au reuşit să-l emoţioneze pe Florin Călinescu şi să-l convingă să apese butonul auriu prin care au fost trimişi direct în semifinalele „Românii au talent“.

„Butonul acesta se adresează emoţiilor sincere, adevărate. Emisiunea asta este pentru oameni ca dumneavoastră. Fără salturi mortale, fără mari cosmetice, fără mari pregătiri. Despre asta este vorba: un lucru simplu, care merge la inima oamenilor“, le-a spus Călinescu celor doi concurenţi, cărora nu le venea să creadă că au primit golden buzz. „Ne-aţi onorat foarte tare, n-am cuvinte...“, a răspuns Laura Bişog.

Chiar dacă decizia i-a luat prin surprindere şi pe ceilalţi membri ai juriului, aceştia au avut doar cuvinte de laudă la adresa concurenţilor.

„Golden buzz-ul maestrului este ilustraţia perfectă a ceea ce ar trebui să fie această emisiune – o recunoaştere a talentului pur, mai ales în cazuri în care nu avem de-a face cu profesionişti. Oameni care şi-au descoperit menirea lor în viaţă, aceea de a duce mai departe arta unor mari cântăreţi din istoria muzicii româneşti. A fost o bucurie să-i văd împreună“, a declarat Andi Moisescu.

La rândul ei, Andra s-a declarat foarte emoţionată: „Ne-au dăruit o emoţie aparte şi ne-au amintit de doi mari artişti.“

Nu de aceeaşi parte sunt şi fanii emisiunii „Românii au talent“, care s-au declarat dezamăgiţi şi l-au criticat pe Călinescu pentru decizia de a apăsa butonul auriu.

„De când e atât de uimitor ceva imitat? De ce nu promovăm originalitatea? Penibil!“, „OK, frumos, trezesc nostalgii, dar GOLDEN BUZZ? Serios? Ăsta e moment de trimis direct în semifinală?“, „Azi au fost cel puţin cinci momente de zece ori mai calitative decât banalitatea asta“, „Hai pe bune, băieţelul cu vioara nu a meritat golden buzz, nu era talent autentic...“, „După opinia mea, vor sfârşi în următoarea etapă. Da, au creat emoţii, dar imitând şi un pic stângaci“, „Nu sunt de golden buzz, dar au fost simpatici foc“, „Nu meritau golden buzz. Au fost alţii mult mai talentaţi care ar fi meritat. Ăştia doi ce vor face în semifinală? Vor mai cânta un cântec...halal talent“, „Am închis televizorul. Asta e bătaie de joc şi lipsă de respect pentru concurenţii care chiar au avut ceva de arătat“, au fost o parte dintre comentariile lăsate de fani pe pagina de Facebook a emisiunii.

Totuşi, au existat şi mulţi români care au apreciat momentul şi au aplaudat decizia lui Călinescu în faţa criticilor. „Încă un golden buzz adevărat! Mă bucur că juraţii încep să-şi revină şi nu mai acordă aceasta şansă cazurilor sociale“, „Poporul nostru e veşnic nemulţumit. Dacă e un caz special nu e bine că e caz social, dacă e străin nu e bine că e vorba de români, dacă se cântă, să meargă la concursuri de cântat. Daca, dacă, dacă....Aşa ceva! Momentul a fost frumos şi dacă Florin Călinescu a considerat că e de golden buzz, atunci felicitări“, au fost doar câteva dintre mesajele de susţinere.

Laura Bişog şi Grigore Luca sunt pasionaţi de muzică şi i-au studiat îndeaproape pe idolii lor, Mirabela Dauer şi Dan Spătaru. Ambii au mai participat, separat, la „Românii au talent“, iar concurenta a reuşit chiar, în 2014, să ajungă tot până în semifinalele show-ului de la Pro TV.

„Noi nu suntem profesionişti, suntem amatori, nişte oameni care dau altor oameni bucurie“, a declarat Laura Bişog.

Colaborarea dintre cei doi s-a concretizat dupa ce el a contactat-o printr-un mesaj pe Facebook. „Eu i-am scris pe Facebook doamnei şi i-am propus să participăm la «Românii au talent» în formula de cuplu «Mirabela Dauer şi Dan Spătaru». I-a plăcut ideea şi am început să repetăm. Am făcut repetiţii şi prin telefon. Ne-am gândit că facem o surpriză şi publicului. Lumea îi adoră şi acum şi am zis de ce nu. Sunt mulţumit cu ceea ce fac“, spune barbatul.

Laura îşi dorea să revină la „Românii au talent“, dar nu ştia cu ce moment să participe: „Când am văzut mesajul pe Facebook de la Grigore nu îmi venea să cred. Am zis că e a doua şansă şi ne dorim ca lumea să nu ne uite şi cred că emisiunea este pentru talentul nostru.“

Laura Bişog are 46 de ani şi lucrează ca barman-ospătar în Iaşi. A început să cânte de la vârsta de 5 ani, pentru că provine din familie de muzicieni – tatăl ei a cântat la acordeon, iar bunicul ei a terminat Conservatorul şi a fost dirijorul Fanfarei din Cosmeşti, Iaşi.

„Pentru mine, Mirabela Dauer este idolul meu. Am început să semăn cu ea când am început să mă vopsesc blondă şi a trebuit să îmi pun şi ochelari, iar apropiaţii mi-au spus că semăn cu Mirabela Dauer. Cred ca aşa a fost să fie, să încep să semăn cu ea. La serviciu mi s-au cerut autografe, chiar am dat un autograf în palmă“, a povestit concurenta.

Grigore Luca are 53 de ani şi este şofer la o firmă privată din Sibiu. Este căsătorit de 34 de ani şi are un băiat de 29 de ani. „Mi-a plăcut să cânt dintotdeauna, dar mai ales piesele lui Dan Spătaru. Când am cântat prima dată eram la o petrecere, la serviciu, şi m-am dus la DJ, i-am cerut microfonul şi am început să cânt o melodie de-a lui Dan Spătaru. Prietenii mei m-au încurajat în 2012 să particip la «Românii au talent»“, a povestit şi el.