Vunk şi Alina Eremia lansează „Îmbrăcaţi sau goi“, o nouă piesă de vară care te poartă în atmosfera anilor '50 VIDEO

Videoclipul piesei „Îmbrăcaţi sau goi“, regizat de Dan Petcan, aminteşte de atmosfera anilor '50, prin decoruri şi stil vestimentar, Alina Eremia schimbând 4 ţinute retro. Artiştii au filmat peste 14 ore într-o zi toridă, cu termometrul pe roşu, la peste 35 de grade.

„Eu zic că «Îmbrăcaţi sau goi» este melodia aceea cu care să îţi începi o zi de vară sau să o asculţi în drum spre mare, când te gândeşti cum să îţi arunci hainele pe şezlong şi să alergi în mare. Videoclipul l-aş descrie aşa: pop-art, animat, retro, gaşcă de prieteni cum se purta în anii 50, culoare. Îi mulţumesc regizorului Dan Petcan pentru al treilea clip consecutiv şi pentru că reuşeşte, de fiecare dată, să surprindă ceea ce mi-am dorit. Am ştiut că va ieşi un hit când am început colaborarea cu trupa Vunk. Piesa m-a prins de la prima ascultare, la scurt timp am mers în studio şi mi-am pus amprenta“, a declarat Alina Eremia, potrivit infomusic.ro