Reprezentanţii României la Eurovision 2017 au plecat spre Kiev: „Am puţine emoţii, pentru că am probleme cu gâtul“

Ilinca şi Alex Florea reprezintă România la Eurovision 2017, care are loc în perioada 9-13 mai, la Kiev FOTO Facebook Eurovision România

„Suntem foarte, foarte pregătiţi, extrem de pregătiţi. Până la maxim. De emoţionaţi, la fel“, a spus Ilinca, la conferinţa de presă care a avut loc, la aeroportul Henri Coandă, înaintea plecării.

Compozitorul melodiei „Yodel It!“, Mihai Alexandru, a spus că, dacă România va termina în top cinci sau chiat top şapte, el va fi „fericit“, deşi îşi doreşte ca reprezentanţii ţării noastre să se claseze pe primul loc.

Legat de show-ul de pe scena de la Kiev, Iuliana Marciuc, sefa delegaţiei României la Eurovision, a spus că va afla detalii marţi, după prima repetiţie a celor doi concurenţi, întrucât spectacolul este o producţie a European Broadcasting Union (EBU).

„Mâine este o zi foarte importantă. Ei vor vedea scena, se vor acomoda cu ea, va fi prima repetiţie cu toată presa şi vom vedea ce au pregătit (referitor la show, n.r.) cu sfaturile noastre. A fost un schimb de e-mailuri şi de imagini. În urma lor, vom vedea ce au înţeles din mesajul nostru, pentru că producţia este EBU. Vom încerca, împreună cu echipa care pleacă, cea care a realizat şi selecţia naţională, să aducem la un numitor comun gândurile lor cu ale noastre“, a menţionat Iuliana Marciuc.

Marciuc a precizat că din prima parte a delegaţiei care pleacă la Kiev fac parte regizorul Aurel Badea, directorul de imagine Sergiu Ardelean şi directorul muzical Gabriel Scîrleţ. Iuliana Marciuc a mai spus că decorurile au fost realizate în atelierele Televiziunii Române. Alţi membri ai delegaţiei României la Eurovision vor ajunge la Kiev pe 5 şi 7 mai, potrivit Iulianei Marciuc.

Ilinca: „Show-ul nu este ce aş fi văzut eu“

Ilinca a declarat pentru News.ro că show-ul pe care îl va prezenta România la Kiev nu este ceea ce şi-a imaginat ea, dar crede că va fi primit bine de public. „Nu este ceea ce aş fi văzut eu, dar cred că o să fie bine primit de public. E ceva ce nu a mai fost făcut, sunt mândră că este ceva original“.

Cântăreaţa a adăugat că, după Eurovision, va lansa un single, „Amicii“, pe care l-a realizat împreună cu DJ Sava, în videoclipul piesei apărând şi Alex Florea. Ilinca a mai spus că va fi însoţiţă la Kiev de familie şi a adăugat că este emoţionată, pentru că are câteva probleme cu vocea.

„Îmi doresc foarte mult să dau tot ce pot. Am puţine emoţii, pentru că am probleme cu gâtul. Sunt cu medicamentele după mine, cu aparatul de aerosoli. În plus, urmez un regim alimentar. Dar o să fie bine. Eu sunt foarte ambiţioasă“, a spus Ilinca pentru News.ro.

Alex Florea: „Este posibil să mai facem o piesă împreună, pentru că deja cere lumea“

La rândul lui, Alex Florea a declarat pentru News.ro că, la iniţiativa lui, în timpul spectacolului de la Kiev, se va afla pe scenă şi fratele său, Cristi Goaie, care îi va acompania pe cei doi.

Alex Florea a menţionat că, după concursul din Ucraina, este posibil să mai înregistreze o piesă cu Ilinca Băcilă, pentru că deja „cere lumea“.

„În principiu, fiecare ne concentrăm pe carierele solo. Este posibil să mai facem o piesă împreună, pentru că deja cere lumea“, a spus Florea, care va fi, de asemenea, susţinut de familie la Kiev.

Ilinca Băcilă, originară din Cluj-Napoca, a participat în 2014 la emisiunea „Vocea României“. Ea provine dintr-o familie de muzicieni şi a participat la numeroase festivaluri din ţară.

Alex Florea a urmat Şcoala de Arte Populare din Constanţa, a participat, împreună cu fratele său la concursul ”X Factor”, în 2014, iar în 2015 a participat şi la „Vocea României“.

Eurovision Song Contest 2017 va avea loc în perioada 9 - 13 mai, cu semifinalele pe 9 şi 11 mai. La Kiev, reprezentanţii ţării noastre vor intra în concurs pe poziţia 6, în cea de-a doua semifinală. România va concura în a doua semifinală cu ţări precum Serbia, Austria, Ungaria şi Israel.