Primele 15.000 de abonamente pentru Untold 2018 s-au epuizat în câteva minute

La ediţia Untold din acest an au participat peste 300.000 de spectatori din ţară şi din străinătate FOTO Facebook Untold

Deşi iniţial organizatorii au anunţat că vor fi puse în vânzare doar 10.000 de abonamente, la ora 14.00, când s-a dat startul vânzărilor, zeci de mii de fani aşteptau să-şi asigure locul pentru cea de-a patra ediţie Untold, care va avea loc în perioada 2-5 august în Cluj-Napoca.





Organizatorii au decis să suplimenteze numărul abonamentelor, astfel că, în doar câteva minute, 15.000 de abonamente au ajuns la cei mai înfocaţi fani ai festivalului.





Tichetele au fost achiziţionate contra sumei de 400 de lei plus taxe, iar cele VIP pentru 1100 de lei plus taxe. Abonamentele la preţ întreg (650 de lei plus taxe) vor fi disponibile din luna februarie.





Recent, a fost lansat şi aftermovie-ul ediţiei din acest an, care a fost realizat cu ajutorul a 120 de cameramani.





Festivalul Untold a ajuns vara aceasta la a treia ediţie, care a adus la Cluj Napoca peste 330.000 de spectatori din ţară şi din străinătate. Untold a câştigat în 2016 premiul pentru cel mai bun festival din Europa la Gala „European Festivals Awards“ din Olanda.