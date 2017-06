Mihail revine după un an cu o piesă în limba engleză: „Am încercat să descopăr cine am devenit şi dacă-mi place această persoană“ VIDEO

„Who You Are“ este o piesă la care Mihail a lucrat intens în ultimele luni şi despre care a povestit: „Este inspirată din diferite momente din viaţă, atunci când faci un pas înapoi şi încerci să asimilezi ceea ce se întâmplă în jurul tău. Ultimul an pentru mine a fost o perioadă de regăsire, în care am încercat să descopăr cine am devenit şi dacă-mi place această persoană.“

Videoclipul este marcat de un dans cu sinele, o redescoperire ce vine în completarea mesajului piesei, la fel cum se întâmplă şi cu decorul. Filmările au avut loc în apropierea oraşului Cluj Napoca sub supravegherea lui Dima Dimov, acelaşi care a semnat şi videoclipul „Simt că ne-am îndepărtat“.