Lora a lansat videoclipul „#Valul“, filmat la Circul Globus: „Descrie foarte bine mentalitatea mea într-o situaţie pe care am perceput-o ca pe un circ“ VIDEO

„Am scris această piesă în urmă cu un an, într-o tabără de muzică, împreună cu băieţii de la Fly Records. Este o piesă ce descrie foarte bine mentalitatea mea într-o situaţie pe care am trăit-o şi pe care am perceput-o ca pe un circ. A ajuns în această formă finală cu contribuţia băieţilor de la Fly Records şi a lui Şerban Cazan de la HaHaHa Production. Mi-am dat seama că eu trebuie să cânt această piesă şi sunt recunoscătoare că am lucrat cu oameni atât de talentaţi pentru acest single. Îi mulţumesc, în primul rând, regizorului Iura Luncaşu pentru că a acceptat propunerea mea de a colabora la acest clip plin de nuanţe şi metafore, tuturor oamenilor implicaţi, începând cu echipa Circului Globus şi continuând cu prietenii, fanii şi echipa de producţie; toţi au rezistat eroic timp de 22 de ore cât a durat filmarea. Sper să ajungă repede la inimile voastre şi să vă dea acea doză de «haz de necaz», atât de importantă în ziua de azi“, a transmis Lora.

Iura Luncaşu, regizorul clipului, transpune stările personajului principal, supus legii dualităţii, divizat între alb şi negru, zi şi noapte, yin şi yang.

În videoclipul piesei „#Valul“, circul simbolizează o societate aflată pe marginea prăpastiei, luată de val, în care dresura de oameni a luat locul spectacolelor comice. Lora, în dublu rol, intră în arenă şi face faţă cu mândrie şi curaj maliţiozităţii spectatorilor, clovnilor şi dresorului, ce încearcă să o transforme într-un personaj uniform, monoton şi previzibil.

Cu mentalitate de învingător, intră în scenă personalitatea puternică şi curajoasă a Lorei, care surprinde înfruntând distopia din jurul ei. Momentul în care pune stăpânire pe ring şi salvează jumătatea candidă şi inocentă a personalităţii sale reprezintă punctul culminant al videoclipului. Finalul le readuce pe cele doua eroine împreună, circul se sfârşeşte, cele două personalităţi se reunesc, se transformă şi evoluează într-un singur rol.

Lora, una dintre cele mai apreciate voci din România, a lansat la începutul anului albumul „A voastră, Lora / The Singles Collection“, primul material discografic din cariera sa. Albumul conţine 20 de hituri lansate de-a lungul timpului, precum „Ne împotrivim“, „Singuri în doi (feat. Peter Pop) “, „Floare la ureche“, „Arde“ şi „Bine mersi“.