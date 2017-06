Iulia Vântur a lansat primul videoclip muzical alături de un apreciat artist din India: „Mă simt binecuvântată“ VIDEO

Iulia Vântur şi Himes Resamia, un cântăreţ foarte apreciat în India, au lansat videoclipul oficial pentru „Every Night and Day“, melodie inclusă pe albumul artistului indian „Aap Se Mausiiquii“.

„La mulţi ani, de ziua copilului! Acest videoclip este un cadou, în primul rând, pentru toţi copiii care au vise frumoase. Să credeţi mereu în voi, să vă urmaţi sufletul şi tot ce faceţi, să faceţi cu drag, aşa cum vă place. Mie îmi place muzica şi aşa a apărut şi piesa «Every Night and Day». Videoclipul acesta este pentru toţi cei care iubesc muzica, indiferent de gen, limbă sau tara. Sper să vă placă! Mă simt binecuvântată pentru că am avut şansa să lucrez cu cei mai buni oameni din industrie. Himesh Reshammyia este unul dintre cei mai apreciaţi şi respectaţi muzicieni din India, de mai bine de 20 de ani. Îi mulţumesc că a crezut în mine! Şi vă mulţumesc tuturor pentru dragostea şi sprijinul pe care mi le-aţi oferit în toţi aceşti ani“, a declarat Iulia Vântur, citată de site-ul Pro TV.

Videoclipul a fost promovat şi de actorul Salman Khan, care este un prieten apropiat al cântăreţului Himes Resamina. Gestul lui Khan alimentează şi vechile speculaţii cu privire la relaţia amoroasă pe care ar avea-o de mai mulţi ani cu realizatoarea de televiziune, deşi cei doi nu au confirmat niciodată în mod oficial zvonurile.

