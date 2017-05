Cum se votează în finala Eurovision 2017 şi ultimele declaraţii de la Ilinca şi Alex: „În faţa juriului am făcut un show impecabil, în finală vreau să fie perfect“

Unde puteţi vedea finala Eurovision 2017 şi cum puteţi vota

Finala Eurovision 2017 va fi transmisă în direct, începând cu ora 22.00, de TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi online, pe TVR+.

Publicul din toate cele 42 de ţări înscrise la cea de-a 62-a ediţie Eurovision, cu excepţia României, poate vota pentru reprezentanţii noştri de maxim 20 de ori de pe acelaşi număr de telefon.

Clasamentul final Eurovision 2017 va fi stabilit pe baza punctajelor cumulate – acordate de juriu şi de telespectatorii din fiecare ţară, fiecare contând în proporţie de 50%. Punctele acordate fiecărui finalist vor fi dezvăluite în ordine alfabetică de reprezentanţii celor 42 de ţări înscrise la actuala ediţie a Eurovision.

Ultimele declaraţii înainte de finala Eurovision 2017

Înainte de a urca pentru ultima dată pe scena Eurovision 2017, Ilinca Băcilă şi Alex Florea au oferit câteva declaraţii, promiţând că vor face tot ce este posibil pentru ca momentul României să iasă perfect.

„Voi da totul pe scenă, pentru ca România să strălucească la Eurovision. Parcă ieri făceam primele repetiţii cu Ilinca pentru Selecţia Naţională, chiar dacă de atunci şi până astăzi am străbătut, alături de Ilinca, un drum greu, dar frumos, de la Bucureşti până la Kiev. Este un moment unic în cariera oricărui artist şi mă bucur de fiecare clipă petrecută în concurs“, a mărturisit Alex Florea, în vârstă de 25 de ani.

„Îmi doresc să facem un show perfect, pentru ca momentul nostru să rămână în memoria fanilor. Dedic prestaţia noastră din finala Eurovision 2017 publicului minunat care ne-a susţinut de-a lungul concursului“, a declarat şi Ilinca Băcilă, în vârstă de 18 ani.





Cum a decurs show-ul României în faţa juriului Eurovision 2017

În preziua finalei Eurovision 2017, reprezentanţii celor 26 de ţări calificate în ultimul act al concursului au susţinut spectacolul pentru juriu. La fel ca show-urile care au precedat semifinalele pentru public, recitalul nu a fost transmis în direct. Spectacolul va contribui, însă, la fel de mult, în calculele clasamentului final, deoarece a fost votat de juriile de specialitate din cele 42 de ţări. Votul lor contează în proporţie de 50%, la fel ca al publicului.

„Am avut emoţii si pentru această seară, când am susţinut spectacolul în faţa juriului. Suntem convinşi că ne vom clasa pe un loc bun şi am încredere în vocea mea, pentru că am avut ocazia să mă antrenez aici în fiecare zi cu profesoara Cristina Manoliu“, a dezvăluit Ilinca la finalul show-ului. „Am reuşit, din nou, să facem un show impecabil, iar acest lucru ne dă încredere înaintea celui mai important moment al concursului“, a punctat Alex în culisele scenei de la Kiev.

Reprezentanţii României, cel mai îndrăgit duo de la Eurovision 2017

Ilinca şi Alex Florea formează cel mai îndrăgit duo de la Eurovision 2017, conform unui sondaj realizat de site-ul wiwibloggs.com. Perechea din România ce a dus yodel-ul la Eurovision 2017 a obţinut mai multe voturi decât echipa Estoniei, care s-a clasat pe locul al doilea.

România are o cotă bună şi la casele de pariuri, unde melodia „Yodel It!“ se află pe a şaptea pozitie, după Portugalia, Italia, Bulgaria, Belgia, Suedia şi Marea Britanie.

În finala Eurovision 2017 vor evolua reprezentanţi din 26 de ţări: cele cinci mari state finanţatoare ale concursului (Franţa, Germania, Italia, Spania şi Marea Britanie), ţara-gazdă Ucraina şi 20 de acte calificate în urma celor două semifinale.

Primele ţări calificate în finala Eurovision 2017 sunt Moldova, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Cipru, Grecia, Polonia, Portugalia şi Suedia. Piesele le puteţi asculta aici. După a doua semifinală s-au calificat Bulgaria, Belarus, Croaţia, Ungaria, Danemarca, Israel, România, Norvegia, Olanda şi Austria. Puteţi asculta piesele aici.

Finala Eurovision 2017: Ordinea intrării în concurs

Prima jumătate

1. Israel

2. Polonia

3. Belarus

4. Austria

5. Armenia

6. Olanda

7. Moldova

8. Ungaria

9. Italia

10. Danemarca

11. Portugalia

12. Azerbaidjan

13. Croaţia

A doua jumătate

14. Australia

15. Grecia

16. Spania

17. Norvegia

18. Marea Britanie

19. Cipru

20. România

21. Germania

22. Ucraina

23. Belgia

24. Suedia

25. Bulgaria

26. Franţa