Cher, în vârstă de 71 de ani, a impresionat cu o interpretare de senzaţie şi o ţinută vestimentară îndrăzneaţă, la gala Billboard Music Awards VIDEO

Spiritul anilor ’90 a revenit pe scena Billboard Music Awards 2017, odată cu momentul prezentat de Cher, care a fost recompensată cu premiul pentru realizări deosebite în industria muzicii – Icon Awards.

Cântăreaţa americană a urcat pe scenă pentru a interpreta hit-ul din 1998, „Belive“, şi i-a impresionat pe toşi cei prezenţi, dar şi pe cei care au urmărit evenimentul din faţa micilor ecrane cu forma ei fizică de invidiat.

Cher a purtat o ţinută argintie transparentă, un sutien cu diamante şi plasturi decorativi aplicaţi peste sfârcuri.

FOTO Getty Images

Pe un ecran imens au fost proiectate mai multe imagini din cariera artistei, între care şi cele din anii de început, când s-a remarcat ca parte a duetului Sonny & Cher, dar şi din celebrul film „Moonstruck“, pentru care a fost recompensată cu un Oscar şi un Glob de Aur.

Jesus Christ you can watch Twin Peaks later @cher is on Billboard and singing If I Could Turn Back Time in the ORIGINAL OUTFIT. She's 71 🙌 — billy eichner (@billyeichner) May 22, 2017

Cher a revenit pe scenă pentru a interpreta cântecul „If I Could Turn Back Time“, purtând o ţinută asemănătoare cu cea din videoclipul piesei, lansat în 1989.

Cântăreaţa a susţinut apoi un discurs emoţionant în momentul în care a primit Icon Award. „Am vrut să fac muzică de când aveam patru ani şi, iată, că fac această meserie de 53 de ani“, şi-a început Cher discursul în aplauzele publicului. „Nu spun aceste lucruri pentru a fi aplaudată. Am împlinit ieri (sâmbătă, 20 mai – n.red.) 71 de ani şi încă pot face planking timp de cinci minute“, a continuat Cher, generând hohote de râs în rândul spectatorilor.