Cele mai bizare şi amuzante momente din finala Eurovision 2017: cine este bărbatul care a dansat în fundul gol pe scenă şi sărutul nereuşit al românilor VIDEO

Pe lângă spectacolul grandios, finala Eurovision 2017, câştigată de portughezul Salvador Sobral, a fost scena unor momente cel puţin bizare. Toate momentele din finala Eurovision 2017 şi clasamentul complet

În fundul gol la Eurovision

De departe, cel mai insolit incident petrecut în finala Eurovision 2017 a fost cel în care Vitalii Sediuk, un farsor ucrainean celebru, a urcat pe scenă în timp ce câştigătoarea ediţiei trecute Jamala interpreta cel mai nou single, „I Belive In U“. Ducând pe umeri steagul Australiei, el a dansat câteva secunde în jurul interpretei, după care şi-a dat jos pantalonii, expunându-se cu spatele camerelor de luat vederi.

Bărbatul a fost scos de pe scenă şi a fost supus unui interogatoriu al autorităţilor, potrivit organizatorilor evenimentului. Sediuk este cunoscut pentru farse făcute unor staruri ca Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Will Smith, Kim Kardashian şi Gigi Hadid. În 2013, la gala premiilor Grammy, el a urcat pe scenă spunând că primeşte premiul în numele cântăreţei Adele, potrivit ABC.

Un sărut ratat

Şi reprezentanţii României au fost ţinta glumelor internauţilor, după ce la finalul interpretării piesei „Yodel It!“, care i-a plasat pe locul 7, Alex Florea şi-a luat prin surprindere partenera cu un sărut apăsat pe obraz, însă gestul său nu a fost întâmpinat cu prea mult entuziasm de Ilinca Băcilă.

Most uncomfortable and creepy post song kiss goes to the dude from Romania #Eurovision #SBSEurovision #esc2017 — Idris Martin (@IdrisMartin) May 13, 2017

Mulţi au făcut o comparaţie amuzantă între sărutul dintre cântăreţii din Belarus şi cel al românilor.

Celebrăm diversitatea la Eurovision 2017, dar nu prea

Un aspect controversat al ediţiei din acest an a fost alegerea prezentatorilor. Deşi sloganul Eurovision 2017 a fost „Celebrate Diversity“, gazdele au fost trei bărbaţi albi şi nici umorul acestora nu a fost apreciat. Spre exemplu, înainte de a dezvălui punctajul oferit de Marea Britanie finaliştilor, Katrina a precizat că în 1997 reuşea să câştige trofeul Eurovision, moment în care unul dintre prezentatori a început să râdă, anunţând că acela este anul în care a fost născut.

Grimasele fabuloase ale câştigătorului Eurovision 2017

Câştigătorul Eurovision 2017, portughezul Salvador Sobral, a stârnit amuzamentul datorită reacţiilor sale inedite la fiecare punct pe care îl primea.

Dansatorul cu un cap de cal din Azerbaijan care a fost ignorat complet

when your crush walks by and you're trying to act normal #esc2017 pic.twitter.com/2MXNesoR1l — cheekyferret (@CheekyFerret_) May 13, 2017

Spania, departe de restul Europei

Nici marele perdant al serii, reprezentantul Spaniei Manel Navarro, nu a scăpat de ironiile internauţilor după ce s-a clasat pe ultimul loc în finala Eurovision 2017, cu doar 5 puncte.

Moldovenii ştiu să se mişte

Şi băieţii de la Sunstroke Project, din Moldova, care s-au clasat pe locul trei cu piesa „Hey Mamma!“, s-a aflat în centrul atenţiei datorită mişcărilor de dans.

Şi saxofonistul, care a mai participat la Eurovision în 2010, a strălucit.

În show-ul Italiei a fost inclusă o maimuţă dansatoare.

Versurile îngrijorătoare ale reprezentanţilor Norvegiei

Care mai degrabă te făceau să pui mâna pe telefon pentru a suna la poliţie şi nu pentru a-i vota, au glumit cei de la Buzz Feed.

Strigătul de ajutor al Olandei.

When someone asks how I am doing #Eurovision pic.twitter.com/aoIEZsosVG — TechnicallyRon (@TechnicallyRon) May 13, 2017