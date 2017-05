ANALIZĂ „Rău mă dor ochii, mă dor“: cum faci hituri din folclor

Specialiştii sunt de părere că folclorul este o sursă inepuizabilă de inspiraţie şi, totodată, este adânc înrădăcinat în firea românească, într-un mod aproapre subconştient.

„În primul rând muzica de origine populară ne reprezintă ca naţiune şi cultură, ca filon primordial, aşa ca vrei sau nu să recunoşti , când o asculţi ceva din tine vibrează. Artiştii zilelor noastre au simţit şi ei că aici se găseşte ceva ce îi poate ajuta în căutarea unui sound original şi puternic. Iar publicul tânăr, care are dorinţa de a căuta şi altceva decât i se dă în mod curent în mass media, va saluta şi îmbrăţişa ceva ce îi sună nou, sincer şi neartificial“, este de părere muzicologul Liviu Zamora.

Dan Finţescu, un cunoscut om de radio şi TV spune că întoarcerea la folclor este „o reţetă facilă“, pentru că ea pleacă de la o reţetă simplă – este o piesă pe care o ştie toată lumea, care este una dintre condiţiile esenţiale pentru existenţa unui hit: „Oamenii şi-au dat seama că folclorul poate să fie cool, a trecut îndeajuns de mult timp după anii ’90, când oamenii spuneau că muzica populară e naşpa, să nu mai zicem că există şi nişte proiecte foarte cool în momentul ăsta – vezi Subcarpaţi, Cobzality, care sunt proiecte muzicale bazate exclusiv pe folclor românesc, dar pe care îl aduc într-o zonă foarte modernă. Şi atunci, întotdeauna oamenii din mainstream se uită către proiectele de succes din non-mainstream, că n-aş putea să le zic underground, pentru că sunt oameni care totuşi fac bani din muzica asta şi trăiesc bine. Artiştii din mainstream au început să se gândească: «băi, dacă ăştia au succes şi umplu Arenele Romane, exemplu, poate există un public şi pentru noi». Adda şi-a făcut un brand din asta. Feli, la rândul ei, a intrat şi ea în horă, dar foclorul nu este la fel de evident. Feli în momentul de faţă este în faza carierei în care îşi demonstrează polivalenţa – a scos o piesă rap cu Sore, a mai scos singură un sigle rap, are piesele aceste din rock şi folclor, deci e în momentul carierei ei în care le arată tuturor tot ce poate face“, a adăugat Finţescu.

Florin Grozea, fostul component al trupei Hi-Q, consideră că „nimic nu e original sub Soare, toată arta provine dintr-o influenţă precendentă care este interpretată într-un mod diferit. Dar la rădăcina tuturor curentelor muzicale este muzica popoarelor - muzica folclorică. E paradoxal că percepem ca Original ceea ce, de fapt, este Tradiţional.“

În acelaşi timp, comentarorul muzical Andrei Partoş este de părere că există o cauză foarte simplă pentru care influenţa folclorică revine constant în industria muzicală: „folclorul românesc este foarte ofertant“, iar argumentul că aceste melodii prind, este că „e ceva familiar, e de-al tău, e de acasă.“

Cu toate acestea, spune Partoş, folosit în exces, până şi acesta îşi poate pierde din esenţă şi relevanţă: „Dacă pici în extremă şi dai mai mult decât e nevoie, atunci e dureros pentru ascultători. Sunt foarte mulţi oameni care asta vor la nunţi, la botezuri, la petreceri, chit că sunt intelectuali sau nu. Şi atunci, un om care face muzică pentru a o vinde şi nu pentru a se simţi el bine, caută calea de a ajunge la public, iar folclorul e o cale.“

Unde au dispărut trupele etno ale anilor ‘90

Partoş explică faptul că genul etno a apărut la noi ca o reacţie la avalanşa muzicii străine pe piaţa românească, după ce, în urma comunismului, când românii fuseseră privaţi de contactul cu piaţa international, publicul era însetat de tot ce venea din afară. „În ‘91-’93, nu se auzea nicio piesă românească pe posturile de radio. De aici, reacţia asta. Acum muzică românească avem berechet“, spune Partoş.

„În anii ’90 era muzica etno şi muzica cealaltă, pentru că folclorul era foarte perimat în perioada aceea. Înainte, dacă vorbim de Phoenix, e cu totul altceva, iar legătura dintre folclor şi rock a existat întotdeauna şi e mult mai uşor de explicat. Acolo e vorba de publicul de rock care este mai educat decât publicul de muzică comercială şi atunci el înţelege valoarea folclorului şi apreciază întoarcerea la istorie, apreciază şi calitatea muzicii celui care transpune muzica folclorică într-o piesă rock. Ei, lucrul ăsta în muzica comercială nu se întâmplă de foarte mult timp, cred că putem să spunem că de vreo 10 ani este în mainstream total. Până acum, cei care cântau cu influenţe folclorice (Etno, Etnic, Ro-mania), toţi erau într-o anumită zonă, mai mult către publicul de muzică populară, care asculta şi muzică comercială, nu era tocmai mainstream“, explica Dan Finţescu.

„Aceste trupe erau la întretăierea celor două genuri de care am vorbit. Ele nu puteau fi difuzate pe Etno TV, că nu erau chiar de Etno TV, pe de altă parte, nici nu puteau fi difuzate pe MTV, de exemplu. Şi în momentul în care muzica românească de mainstream a început să se întoarcă din ce în ce mai mult către ce se întâmplă afară, pentru că în anii ’90 muzica noastră era o muzică de evoluat. Noi evoluam de la muzica uşoară, la muzica modernă, fără să ştim de unde să o luăm, pe cine să copiem, cum fac ăia muzică, lumea nu avea scule, nu existau studiouri cu instrumente OK din punct de vedere profesional. În momentul în care muzica mainstream din România a început să evolueze şi a început să sune mai ca în afară, acele proiecte s-au autoeliminat, pentru că nu puteai să te duci la Moga să-i zici: «Salut! Suntem Ro-mania, fă-ne şi nouă o piesă. Pentru el lansa Morandi, care lansa un proiect care, vezi Doamne, nu era românesc. Atunci aceste trupe şi-au pierdut din relevanţă pentru publicul de mainstream. O parte dintre ei au ştiu să o vireze şi s-au dus către etno şi sunt acolo în continuare şi cântă la nunţi, alţii încearcă şi acum să se re-branduiească- vezi Betty de la Etnic - care am văzut că are piesă cu Wilmark acum şi cântă latino. Ei s-au auto-eliminat prin faptul că piaţa a evoluat şi a trecut de momentul ăla. E ca şi cum mă intrebi unde sunt Deepside Deejays – nu se mai cântă popcorn şi nu ştiu să facă altceva“ a continuat Finţescu.