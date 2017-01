Premiile Sindicatul producătorilor americani: „La La Land“, desemnat „cel mai bun film al anului“. Lista completă a a producţiilor premiate

La ceremonia celei de-a 28-a ediţie a premiilor PGA, James L. Brooks a primit premiul „Norman Lear“ pentru întreaga carieră în televiziune, Tom Rothman a fost recompensat cu Milestone Award, iar Irwin Winkler cu trofeul „David O. Selznick“ pentru întreaga activitate.

La categoria „cel mai bun film al anului“ - Daryl F. Zanuck Award - au fost nominalizate producţiile cinematografice „Arrival“, „Deadpool“, „Fences“, „Hacksaw Ridge“, „Hell of High Water“, „Hidden Figures“, „La La Land“, „Lion“, „Manchester by the Sea“ şi „Moonlight“.

Câştigătorul desemnat a fost „La La Land“, regizat de Damien Chazelle şi produs de Fred Berger, Jordan Horowitz şi Marc Platt.

Sezonul 1 din „Stranger Things“, produs de Matt Duffer, Ross Duffer, Shawn Levy, Dan Cohen şi Iain Paterson, a fost câştigătorul premiului „Norman Felton“, pentru producţie de televiziune - dramă.

Trofeul „Danny Thomas“ pentru producţie de televiziune - comedie a revenit primului sezon al serialului „Atlanta“, produs de Donald Glover, Dianne McGunigle, Paul Simms, Hiro Murai şi Alex Orr.

Documentarul „O.J.: Made in America“, regizat de Ezra Edelman şi produs de Ezra Edelman şi Caroline Waterlow, a fost, de asemenea, premiat, în timp ce filmul de animaţie „Zootopia“, produs de Clark Spencer, s-a impus la categoria sa.

Sezoanele 7 şi 8 ale serialului „Comedians in Cars Getting Coffee“ au fost premiate la categoria cel mai bun serial online.

La categoria emisiuni sportive, premiul a fost împărţit de „Real Sports with Bryant Gumbel“ (sezonul 22) şi „VICE World of Sports“ (sezonul 1). Sezonul 46 al „Sesame street“ a primit premiul pentru cel mai bun program de televiziune pentru copii, iar în ceea ce priveşte emisiunile live de entertainment, „Last Week Tonight with John Oliver“ a fost desemnată câştigătoare.

Echipa concursului „The Voice“ a fost recompensată cu premiul pentru cea mai bună producţie a unei competiţii de televiziune, în timp ce sezonul 1 al „Making a Murderer“ a primit premiul pentru producţie de televiziune non-ficţiune.

La categoria filme şi mini-seriale de televiziune, „The People v. O.J. Simpson: American Crime Story“ (sezonul 1) a primit premiul „David L. Wolper“.

Cel mai bun film al anului desemnat de PGA a reprezentat, în ultimii ani, un indicator pentru câştigătorul Oscarului la aceeaşi categorie. PGA utilizează un sistem de votare similar celui folosit de Academia de film americană (Academy of Motion Pictures Arts and Sciences - AMPAS), instituţia care decernează premiile Oscar.