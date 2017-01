Nominalizări BAFTA 2017: Musicalul „La La Land“ este marele favorit, iar două filme cu participare românească vor concura pentru Cel mai bun film străin

Academia de Film şi Televiziune Britanică – British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) – a stabilit nominalizările pentru cea de-a 70-a ediţie a evenimentului.

Aşadar, „La La Land“, musicalul romantic cu Emma Stone şi Ryan Gosling în rolurile principale, continuă ascensiunea spre Oscaruri fiind nominalizat la 11 categorii ale premiilor BAFTA. Filmul, care a câştigat un număr record de şapte Globuri de Aur, concurează la aproape toate categoriile distincţiilor britanice, inclusiv la cele mai importante, precum Cel mai bun film, Cel mai bun regizor (Damien Chazelle), Cea mai bună actriţă şi Cel mai bun actor.

Scris şi regizat de Damien Chazelle, „La La Land“ prezintă povestea Miei (Emma Stone), o actriţă aspirantă, şi a lui Sebastian (Ryan Gosling), un muzician îndrăgostit de jazz, care se zbat să atingă succesul. În Los Angeles-ul zilelor noastre, filmul surprinde bucuriile, dar şi dezamăgirile cotidiene a celor doi tineri care încearcă să-şi îndeplinească visele.

Filmul SF „Arrival“ şi cel mai recent lungmetraj semnat de creatorul de modă Tom Ford, intitulat „Nocturnal Animals“, au primit fiecare nouă nominalizări.

Lungmetrajul „Manchester by the Sea“, care i-a adus lui Casey Affleck Globul de Aur pentru cea mai bună interpretare masculină, va concura la şase categorii. Drama spune povestea unui unchi ce trebuie să aibă grijă de fiul fratelui său, după ce acesta din urmă moare.

„I, Daniel Blake“, povestea mistuitoare regizată de Ken Loach despre un bătrân care se luptă cu sistemul birocratic, conduce în topul filmelor britanice primind cinci nominalizări, la fel ca spinoff-ul francizei „Harry Potter“ – „Fantastic Bests and Where to Find Them“ – şi drama de război a lui Mel Gibson, „Hacksaw Ridge“.

Martin Scorsese şi Clint Eastwood au fost trecuţi cu vederea

Pe de altă parte, „Moonlight“-ul lui Barry Jenkins, considerat principalul rival al musicalului „La La Land“ în cursa pentru Oscaruri, a primit doar patru nominalizări la BAFTA 2017, asemenea comediei regizate de Stephen Frears – „Florence Foster Jenkins“, care le-a adus noi nominalizări „veteranilor“ Meryl Streep şi Hugh Grant.

Surprinzător, noul proiect al lui Martin Scorsese, filmul religios „Silence“ cu Liam Neeson ca protagonist, a fost trecut cu vederea la BAFTA 2017, la fel cum s-a întâmplat şi la Globurile de Aur 2017. Aceeaşi soartă a avut-o şi drama lui Clint Eastwood, „Sully“.

Premiile BAFTA diferă de Globurile de Aur însă la alte categorii, în timp ce aclamatul „Elle“ a primit Globul de Aur la categoria Cel mai bun film străin, iar protagonista a fost desemnată în mod surprinzător Cea mai bună actriţă dintr-un film dramatic, nici producţia şi nici actriţa nu au reuşit să obţină o nominalizare la premiile britanice.

În schimb, Emily Blunt, care joacă rolul principal în „The Girl on the Train“, concurează la categoria de interpretare, alături de Natalie Portman („Jackie“), Meryl Streep („Florence Foster Jenkins“), Emma Stone („La La Land“) şi Amy Adams („Arrival“).

Cei care au stabilit nominalizările BAFTA 2017 şi-au îndreptat atenţia şi către hit-urile de box office, „Rogue One: A Star Wars Story“ fiind nominalizat pentru Cel mai bun make up & hair şi Cele mai bune efecte vizuale, în timp ce blockbusterul Marvel „Doctor Strange“ concurează la aceleaşi categorii, dar şi la Cel mai bun decor.

„Toni Erdman“ şi „Son of Saul“ luptă pentru Cel mai bun film străin

O veste bună este că la categoria Cel mai bun film străin vor concura două producţii cu participare românească: „Toni Erdmann“ (Germania-Austria-România), regizat de Maren Ade şi al cărei producător este Ada Solomon, şi „Son of Saul“, în regia lui László Nemes, din distribuţia căruia face parte şi actorul maghiar de origine română Levente Molnár.

„Toni Erdman“, propunerea Germaniei pentru o nominalizare la Oscar 2017, spune povestea unui tată excentric, ajuns la pensie şi pus mereu pe glume, care hotărăşte să îi facă o vizită surpriză fiice sale, o femeie de carieră care lucrează la un proiect important ca strateg corporatist în Bucureşti.

Cel mai bun film într-o limbă străină atât „Saul Fia/ Son of Saul“, lungmetrajul câştigător la categoriaatât la Oscar 2016, cât şi la şi la Globurile de Aur 2016, reprezintă debutul în lungmetraj al regizorului maghiar László Nemes. Filmul „Son of Saul“ este o coproducţie Ungaria-Franţa şi a fost extrem de apreciat de critica de specialitate, fiind în topul preferinţelor acesteia. Subiectul filmului este centrat pe două zile din viaţa lui Saul Auslander (Géza Röhrig), un prizonier evreu din Ungaria forţat să lucreze pentru nazişti în camerele de gazare de la Auschwitz. Levente Molnár, are un rol cheie în acest film: îl interpretează pe Abraham Warsawski, cel mai apropiat prieten al lui Saul, aflat alături de el în lagărul de concentrare.

Cea de-a 70-a gală a premiilor Academiei Britanice va fi găzduită, pentru a 12-a oară, de actorul britanic Stephen Fry şi va avea loc la Royal Albert Hall din Londra pe 12 februarie.

Nominalizări BAFTA 2017:

Cel mai bun film

„Arrival“

„I, Daniel Blake“

„La La Land“

„Manchester by the Sea“

„Moonlight“

Cea mai bună actriţă în rol principal

Amy Adams („Arrival“)

Emily Blunt („The Girl on the Train“)

Emma Stone („La La Land“)

Meryl Streep („Florence Foster Jenkins“)

Natalie Portman („Jackie“)

Cel mai bun actor în rol principal

Andrew Garfield („Hacksaw Ridge“)

Casey Affleck („Manchester by the Sea“)

Jake Gyllenhaal („Nocturnal Animals“)

Ryan Gosling („La La Land“)

Viggo Mortensen („Captain Fantastic)

Cea mai bună actriţă în rol secundar

Hayley Squires („I, Daniel Blake“)

Michelle Williams („Manchester by the Sea“)

Naomie Harris („Moonlight“)

Nicole Kidman („Lion“)

Viola Davis („Fences“)

Cel mai bun actor în rol secundar

Aaron Taylor-Johnson („Nocturnal Animals“)

Dev Patel („Lion“)

Hugh Grant („Florence Foster Jenkins“)

Jeff Bridges („Hell or High Water“)

Mahershala Ali („Moonlight“)

Cel mai bun regizor

Denis Villeneuve („Arrival“)

Ken Loach („I, Daniel Blake“)

Damien Chazelle („La La Land“)

Kenneth Lonergan („Manchester by the Sea“)

Tom Ford („Nocturnal Animals“)

Cel mai bun film britanic

„American Honey“

„Denial“

„Fantastic Beasts and Where to Find Them“

„I, Daniel Blake“

„Notes on Blindness“

„Under the Shadow“

Cel mai bun debut al unui scenarist, regizor sau producător britanic

„The Girl With All the Gifts“ – Mike Carey (scenarist), Camille Gatin (producător)

„The Hard Stop“ – George Amponsah (scenarist/regizor/producător), Dionne Walker (scenarist/producător)

„Notes on Blindness“ – Peter Middleton (scenarist/regizor/producător), James Spinney (scenarist/regizor), Jo-Jo Ellison (producător)

„The Pass“ – John Donnelly (scenarist), Ben A Williams (regizor)

„Under the Shadow“ – Babak Anvari (scenarist/regizor), Emily Leo, Oliver Roskill, Lucan Toh (producători)

Cel mai bun film străin

„Dheepan“

„Julieta“

„Mustang“

„Son of Saul“

„Toni Erdmann“

Cel mai bun film documentar

„13th“

„The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years“

„The Eagle Huntress“

„Notes on Blindness“

„Weiner“

Cel mai bun film de animaţie

„Finding Dory“

„Kubo and the Two Strings“

„Moana“

„Zootropolis“

Cel mai bun scenariu original

„Hell or High Water“

„I, Daniel Blake“

„La La Land“

„Manchester by the Sea“

„Moonlight“

Cel mai bun scenariu adaptat

„Hacksaw Ridge“

„Hidden Figures“

„Lion“

„Nocturnal Animals“

Cea mai bună coloană sonoră

„Arrival“

„Jackie“

„La La Land“

„Lion“

„Nocturnal Animals“

Cea mai bună imagine

„Arrival“

„Hell or High Water“

„La La Land“

„Lion“

„Nocturnal Animals“

Cel mai bun montaj

„Arrival“

„Hacksaw Ridge“

„La La Land“

„Manchester by the Sea“

„Nocturnal Animals“

Cel mai bun decor

„Doctor Strange“

„Fantastic Beasts and Where to Find Them“

„Hail, Caesar!“

„La La Land“

„Nocturnal Animals“

Cele mai bune costume

„Allied“

„Fantastic Beasts and Where to Find Them“

„Florence Foster Jenkins“

„Jackie“

„La La Land“

Cel mai bun make up & hair

„Doctor Strange“

„Florence Foster Jenkins“

„Hacksaw Ridge“

„Nocturnal Animals“

„Rogue One: A Star Wars Story“

Cel mai bun sunet

„Arrival“

„Deepwater Horizon“

„Fantastic Beasts and Where to Find Them“

„Hacksaw Ridge“

„La La Land“

Cele mai bune efecte vizuale

„Arrival“

„Doctor Strange“

„Fantastic Beasts and Where to Find Them“

„The Jungle Book“

„Rogue One: A Star Wars Story“

Cel mai bun scurtmetraj birtanic de animaţie

„The Alan Dimension“

„A Love Story“

„Tough“

Cel mai bun scurtmetraj britanic

„Consumed“

„Home“

„Mouth of Hell“

„The Party“

„Standby“

EE Rising Star

Anya Taylor-Joy

Laia Costa

Lucas Hedges

Ruth Negga

Tom Holland