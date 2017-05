Masha şi Ursul, în premieră în România!

Inspirat dintr-un basm, adorat de copiii din 120 de ţări, serialul a ajuns în primele zece cele mai vizionate canale de Youtube din lume, fiind de asemenea disponibil şi pe Netflix. Spectacolul de la Sala Palatului va fi dublat în limba română. Trailer video aici. Organizator: Events.

Inspirat dintr-un basm, Masha şi Ursul este un serial de desene animate rusesc tradus în 25 de limbi. Canalul său oficial de YouTube este în top zece cele mai vizionate din întreaga lume (905.573.447 de vizionări). Episoadele Masha şi Ursul înregistrează cifre impresionante: Jam Day – peste 76 milioane de vizualizări, Home-Grown Ninjas – peste 69 milioane de vizualizări, Little Cousin şi Get well soon!, fiecare peste 63 de milioane de vizualizări sau Recipe for Disaster, cu peste 30 de milioane de vizualizări. Producţiile Masha şi Ursul, peste 1000 la număr, s-au jucat până acum în 25 de ţări, impresionând spectactori de toate vârstele.

Despre “Borcanul cu Miere”

Era linişte şi pace în pădure până când Mashei i-a venit o idee incredibilă! Pe care, fireşte, a decis s-o împărtăşească cu toată lumea din pădurea fermecată! Aşa începe povestea “Borcanului cu Miere”... Eroii noştri vor avea parte de hohote de râs, de istorii interesante, de situaţii imprevizibile, pe care vor trebui să le rezolve cu decizii serioase! Masha, Ursul şi fiecare creatură în pădure ne vor ajuta să înţelegem cum arată prietenia adevărată, cum ar trebui să ne luptăm cu obstacolele vieţii, iar micuţii oaspeţii de la Sala Palatului vor fi încântaţi cu o mulţime de dansuri, momente muzicale şi situatii comice, ce vor aduce magia în viaţa lor!

