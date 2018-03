LIVETEXT Premiile Oscar 2018: în această noapte aflăm cine sunt câştigătorii Oscar 2018

Premiile Oscar 2018 sunt poate cele mai aşteptate din istorie, având în vedere scandalul sexual care a zguduit şi a transformat din temelii Cetatea Filmului în ultimele luni.

La gala Oscar 2018, pe lângă vedete şi filme, lumina reflectoarelor va scoate în evidenţă mişcările Time's Up şi #MeToo, prin care vedetele luptă împotriva abuzurilor sexuale.

Producătorul de film căzut în dizgraţie Harvey Weinstein, cel care a declanşat scandalul sexual de la Hollywood, nu va fi prezent la gala Oscar 2018 şi, spre deosebire de anii trecuţi, nu va fi lăudat în discursuri, însă prezenţa lui va fi totuţi simţită la Hollywood.

Statuia este o aluzie la maniera în care Weinstein îşi aborda victimele FOTO AFP

Artiştii stradali Plastic Jesus şi Joshua „Ginger“ Monroe au dezvelit, în apropierea Dolby Theatre, o statuie intitulată „Casting Couch“, care îl prezintă în mărime naturală pe Weinstein, îmbrăcat într-un halat, aşezat pe o canapea de culoarea aurului şi ţinând în mână un Oscar.

Harvey Weinstein, cândva unul dintre cei mai influenţi oameni din industria de film, este acuzat de aproape 100 de femei de hărţuire sexuală şi viol, printre victime numărându-se nume de top ca Angelina Jolie şi Gwyneth Paltrow.

Premiile Oscar 2018: defilarea pe covorul roşu, marcată de Time's Up şi culori strălucitoare

Dacă la Globurile de Aur 2018 şi la Premiile BAFTA 2018, actriţele au ales ţinute negre, se pare că altfel vor sta lucrurile la ceremonia Oscar 2018. Stiliştii preconizează că vedetele se vor limita la insigne cu mesaje de susţinere a mişcărilor anti-hărţuire şi vor alege în schimb culori strălucitoare, favorite fiind galbenul şi rozul. Misterul va fi elucidat în jurul orei 01.30, când actriţele vor începe să-şi facă apariţia pe covorul roşu al galei Oscar 2018.

Până atunci, puteţi arunca o privire la desfăşurarea de forţe ce precede gala Premiilor Oscar 2018:

Premiile Oscar 2018: Warren Beatty şi Faye Dunaway, autorii gafei de anul trecut, revin

Pentru al doilea an la rând, gazda evenimentului va fi comediantul Jimmy Kimmel, care a gestionat admirabil gafa de anul trecut, când Warren Beatty şi Faye Dunaway au anunţat în mod eronat câştigătorul celui mai râvnit trofeu - Cel mai bun film. În ciuda momentului stânjenitor, cele două legende ale cinematografiei revin pe scenă pentru a înmâna, sperăm ca de această dată corect, acelaşi trofeu.

Kimmel nu va ocoli politica, însă a făcut foarte clar faptul că nu are de gând să facă glume pe seama scandalului sexual de la Hollywood.

În timpul galei Oscar 2018 vor susţine recitaluri toţi artiştii nominalizaţi pentru Cea mai bună melodie, inclusiv Sufjan Stevens, Common şi Mary J Blige, care este, de asemenea, nominalizată la categoria Cea mai bună actriţă în rol secundar.

Premiile Oscar 2018: Cine sunt marii favoriţi

Şi pentru că am ajuns la nominalizări, topul este condus, cu 13, de filmul fantasy „The Shape of Water“. De altfel, regizorul lungmetrajului, cineastul mexican Guillermo del Torro, este principalul favorit pentru a câştiga Oscarul la regie, în ciuda controverselor stârnie de acuzaţiile potrivit cărora scenariul este plagiat după o operă semnată de un câştigător al prestigiosului premiu Pulitzer. Vom vedea dacă scandalul îl va priva de statuetă.

În ceea ce priveşte Oscarul pentru Cel mai bun film, drama cu accente comice „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“, are cele mai mari şanse. Mai mult, actriţa principală, Frances McDormand (60 de ani), care portretizează o mamă îndurerată care luptă să facă dreptate după ce fiica i-a fost violată şi ucisă, este de asemenea pe punctul de a câştiga a doua statuetă din carieră, după cea obţinută în 1997 pentru rolul din „Fargo“.

Chiar dacă „Darkest Hour“ are şanse mici la Cel mai bun film, Gary Oldman (59 de ani) este clar favorit să câştige Oscarul pentru portretizarea lui Winston Churchill, având deja în palmares numeroase premii, printre care un Glob de Aur şi un premiu BAFTA.

În ceea ce priveşte Cea mai bună actriţă în rol secundar, pare că nimic nu o va împiedica pe Allison Janney (58 de ani) să-şi traducă în victorie prima nominalizare la Oscar din carieră, pentru „I, Tonya“.

Iar la actori în roluri secundare, Sam Rockwell conduce detaşat în preferinţele pariorilor şi criticilor pentru transformarea spectaculoasă din „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“.

Nominalizări Oscar 2018: lista completă

Cel mai bun film

„Call Me by Your Name“

„Darkest Hour“

„Dunkirk“

„Get Out“

„Lady Bird“

„Phantom Thread“

„The Post“

„The Shape of Water“

„Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“

Cel mai bun regizor

Jordan Peele, „Get Out“

Greta Gerwig, „Lady Bird“

Paul Thomas Anderson, „Phantom Thread“

Guillermo del Toro, „The Shape of Water“

Christopher Nolan, „Dunkirk“





Cea mai bună actriţă în rol principal

Sally Hawkins, „The Shape of Water“

Frances McDormand, „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“

Margot Robbie, „I, Tonya“

Saoirse Ronan, „Lady Bird“

Meryl Streep, „The Post“

Cea mai bună actriţă în rol secundar

Mary J. Blige, „Mudbound“

Allison Janney, „I, Tonya“

Lesley Manville, „Phantom Thread“

Laurie Metcalf, „Lady Bird“

Octavia Spencer, „The Shape of Water“

Cel mai bun actor în rol principal

Timothée Chalamet, „Call Me by Your Name“

Daniel Day-Lewis, „Phantom Thread“

Daniel Kaluuya, „Get Out“

Gary Oldman, „Darkest Hour“

Denzel Washington, „Roman J. Israel Esq.“

Cel mai bun actor în rol secundar

Willem Dafoe, „The Florida Project“

Woody Harrelson, „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“

Richard Jenkins, „The Shape of Water“

Christopher Plummer, „All the Money in the World“

Sam Rockwell, „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“

Cel mai bun scenariu original

„The Big Sick“, Emily V. Gordon şi Kumail Nanjiani

„Get Out“, Jordan Peele

„Ladybird“, Greta Gerwig

„The Shape of Water“, Guillermo del Toro şi Vanessa Taylor

„Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“, Martin McDonagh

Cel mai bun scenariu adaptat

„Call Me By Your Name“, James Ivory

„The Disaster Artist“, Scott Neustadter şi Michael H. Weber

„Logan“, Scott Frank, James Mangold, Michael Green

„Molly’s Game“, Aaron Sorkin

„Mudbound“, Virgil Williams and Dee Rees

Cel mai bun film străin

„A Fantastic Woman“ (Chile)

The Insult (Liban)

„Loveless“ (Rusia)

„The Square“ (Suedia)

„On Body and Soul“ (Ungaria)

Cea mai bună animaţie

„The Boss Baby“

„The Breadwinner“

„Coco“

„Ferdinand“

„Loving Vincent“

Cel mai bun scurtmetraj animaţie

„Dear Basketball“

„Garden Party“

„Lou“

„Negative Space“

„Revolting Rhymes“

Cel mai bun scurtmetraj

„The Eleven O'Clock“

„My Nephew Emmett“

„Silent Child“

„Watu Wote“

„DeKalb Elementary“

Cel mai bun scurtmetraj documentar

„Edith and Eddie“

„Heaven Is A Traffic Jam on the 405“

„Heroin(e)“

„Knife Skills“

„Traffic Stop“

Cel mai bun documentar

„Abacus: Small Enough to Jail“

„Faces Places“

„Icarus“

„Last Man in Aleppo“

„Strong Island“

Cele mai bune efecte vizuale

„Blade Runner 2049“

„Guardians of the Galaxy 2“

„Kong: Skull island“

„Star Wars: The Last Jedi“

„War for the Planet of the Apes“

Cea mai bună imagine

„Blade Runner 2049“

„Darkest Hour“

„Dunkirk“

„Mudbound“

„The Shape of Water“

Cea mai bună scenografie

„Beauty and the Beast“

„Blade Runner 2049“

„Darkest Hour“

„Dunkirk“

„The Shape of Water“

Cea mai bună coloană sonoră

„Dunkirk“

„Phantom Thread“

„The Shape of Water“

„Star Wars: The Last Jedi“

„Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“

Cel mai bun cântec

„Mighty River“, Mudbound

„Mystery of Love“, Call Me By Your Name

„Remember Me“, Coco

„Stand Up For Something“, Marshall

„This Is Me“, The Greatest Showman

Cel mai bun montaj de sunet

„Baby Driver“

„Blade Runner 2049“

„The Shape of Water“

„Dunkirk“

„Star Wars: The Last Jedi“

Cel mai bun mixaj de sunet

„Baby Driver“

„Blade Runner 2049“

„The Shape of Water“

„Dunkirk“

„Star Wars: The Last Jedi“

Cel mai bun montaj video

„Baby Driver“

„Dunkirk“

„I, Tonya“

„The Shape of Water“

„Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“

Cele mai bune costume

„Beauty and the Beast“

„Darkest Hour“

„Phantom Thread“

„The Shape of Water“

„Victoria & Abdul“

Machiaj şi coafură

„Darkest Hour“

„Victoria & Abdul“

„Wonder“