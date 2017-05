Fanii din toată lumea sărbătoresc Ziua Star Wars pe 4 mai: cum a pornit ineditul eveniment

Ziua de 4 mai a fost alesă sărbătoarea oficială a „Războiului Stelelor“, pornind de la un joc de cuvinte în limba engleză „May the Fourth be with you“, care sună foarte asemănător cu „May the Force be with you/ Forţa fie cu tine!“, care este salutul folosit de cavalerii jedi în film.

Expresia a fost folosită prima dată în 1979, într-un afiş prin care Partidul Conservator Britanic a felicitat-o pe Margaret Thatcher pentru obţinerea fotoliului de prim ministru al Marii Britanii pe data de 4 mai.

Primul eveniment „Star Wars“ organizat pe 4 mai a avut loc în 2011 la Cinematograful Undergound din Toronto. Un an mai târziu Walt Disney a cumpărat Lucasfilm şi a marcat în mod official Ziua Star Wars printr-o serie de evenimente tematice în 2013.

Pentru a marca această zi, mai multe televiziuni din lume transmit pe 4 mai toate filmele din franciză, în ordine cronologică. Anul acesta durata maratonului „Star Wars“ va fi mai lungă pentru că va fi transmis şi Episodul VII.

Franciza cinematografică „Star Wars“, creată de cineastul George Lucas, conţine până în prezent şapte filme SF, cu o acţiune plasată într-o galaxie îndepărtată:

„Star Wars: Episode IX“ va încheia actuala trilogie „Star Wars“, care a început după ce grupul Disney a achiziţionat studioul Lucasfilm deţinut de George Lucas cu 4,06 miliarde de dolari în 2012.

„Star Wars: The Force Awakens“, în care au jucat mulţi actori din distribuţia filmului original ce a inaugurat franciza „Războiul stelelor“ în 1977, a fost lansate în decembrie 2015.

Al doilea film din actuala trilogie „Războiul stelelor“, intitulat „Star Wars: The Last Jedi“, va fi lansat pe 15 decembrie 2017.

