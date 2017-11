Steven Seagal, acuzat de hărţuire sexuală de încă o actriţă: „S-a asigurat că i-am văzut pistolul“. Julianna Margulies a povestit şi un incident cu Weinstein

Julianna Margulies a povestit, în cadrul unui interviu din cadrul emisiunii „Just Jenny“ de la radioului american Sirius XM, cum o asistentă de distribuţie a invitat-o într-o cameră de hotel pentru probă, la o oră târzie, iar acolo o aştepta Steven Segal, informează Variety

Potrivit actriţei, care pe atunci avea 23 de ani, situaţia a devenit imediat una ameninţătoare pentru ea deoarece Seagal era înarmat cu un pistol. Totodată, starul i-a cerut să îl lase să îi facă masaj, dar actriţa l-a refuzat.

„S-a asigurat că i-am văzut pistolul, eu care nu văzusem niciodată o armă în realitate. Am ieşit de acolo nevătămată... N-am fost niciodată violată şi nici rănită. Nu ştiu cum am ieşit din acea cameră de hotel“, a povestit Margulies.

Femeia a spus că Segal a încercat să transforme presupusa audiţie într-o întâlnire sexuală cu aceeaşi tactică pe care se folosea şi Harvey Weinstein: „Mereu începe cu «Sunt un vindecător, vreau să îţi fac un masaj»“

Julianna Margulies FOTO Guliver/Getty Images

Tot ea a povestit şi că nu a primit un rol după ce a refuzat avansurile sexuale ale celebrului producător Harvey Weinstein, în 1996. Învăţând din experienţa anterioară, atunci când o asistentă de distribuţie i-a cerut, mai târziu, să se întâlnească cu Weinstein într-o cameră de hotel pentru a discuta despre un rol, Julianna Margulies a refuzat.

„Ea a spus: «Te las la Peninsula» şi am spus: «Nu mă duc singură acolo». Am văzut cum a început să transpire şi a zis «Nu fii prostuţă, te voi lăsa acolo. Va fi bine. Şi am spus: «Nu, atunci mă duc acasă», a reamintit actriţa.

Potrivit lui Margulies, asistenta a însoţit-o în camera de hotel, iar când Weinstein a deschis uşa, purta un halat de baie, iar înăuntru era pregătită o cină pentru doi, cu lumânări.

„L-am văzut înţepând-o din priviri şi, când m-am întors spre ea, am surprins-o ridicând din umeri ca şi cum «Ce puteam să fac?». S-a uitat la mine, furios, s-a apucat de uşă şi a spus: «Doar voiam să-ţi urez o audiţie grozavă» şi a trântit uşa. Bineînţeles că nu am primit rolul.“

Margulies a afirmat că, dacă nu ar fi fost vorba de întâlnirea anterioară cu Seagal şi despre faptul că avea deja o carieră stabilă la momentul incidentului Weinstein, ar fi intrat în cameră.

Şi alte femei care l-au acuzat pe Seagal de hărţuire sexuală

În anul 2010, Seagal a fost dat în judecată de asistenta sa în vârstă de 23 de ani, atunci, Kayden Nguyen, pentru „hărţuire sexuală şi trafic de carne vie“. Actorul descrie acuzaţiile ca fiind total absurde, iar asistenta a renunţat la proces câteva luni mai târziu. Blair Robinson, nepoata legendarului cântăreţ Ray Charles, susţine, de asemenea, că a fost angajată ca asistenta lui Steven Seagal în anul 2004 şi povesteşte că masajele erau parte din „atribuţiile ei profesionale“. Robinson a renunţat la job încă din prima zi, când a devenit evident faptul că actorul se aştepta la diferite favoruri sexuale.

Şi actriţa Katherine Heigl, cunoscută pentru rolul din serialul „Grey’s Anatomy“, povesteşte câteva interacţiuni mai puţin obişnuite în timpul filmărilor cu Steven Seagal, pe când avea doar 16 ani. „La ultima zi de filmare, mi-a spus: «Ştii, Katie, eu am iubite de vârsta ta». «Şi nu este ilegal?», i-am răspuns. «Se pare că nu le deranjează asta», mi-a răspuns, după care am strigat la mama mea“, povesteşte actriţa într-un interviu TV cu Jimmy Kimmel.