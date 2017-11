Stela Popescu a murit. Reacţiile breslei: „Niciodată nu am văzut-o tristă, decepţionată. Pentru mine nu a murit“

Florin Piersic Florin Piersic spune că „a înlemnit“ în faţa anunţului: „Nu-mi vine să cred, am înlemnit! Niciodată nu am auzit-o spunând vreun cuvânt rău, niciodată nu am văzut-o tristă, decepţionată. Nu îmi vine să cred! Pentru mine, Stela Popescu nu a murit!“, a declarat Florin Piersic în direct, la Antena 3. Vezi reacţia lui Alexandru Arşinel AICI.

Andreea Esca

Mi-am petrecut ani buni din adolescenţa în apropierea talentatului cuplu „Stela-Arşinel“, am avut şansa să-i cunosc pe aceşti oameni care făceau românii să râdă când totul era de plâns, am păstrat apoi legătură cu ei şi mi-au dat speranţa că şi la 80 de ani viaţa poate fi veselă... Pe Stela Popescu am întâlnit-o ultima dată urcând scara biroului de la AListMagazine unde venea pentru acest interviu. Mi-a zis: “Nu ştiam că e la etajul 2, dar noroc că eu deţin secretul tinereţii“. Mi l-a şi spus, dar i-am promis că va rămâne între noi... Şi aşa va rămâne. Ca şi multe alte poveşti din perioada terasei Boema. Ştirea de astăzi m-a dat tare peste cap. La revedere, Stela Popescu! Şi mulţumesc.

Mihaela Rădulescu

„O voi iubi mereu, iar noi toţi o vom preţui mereu pentru tot ce ne-a dăruit... Minunată femeie, genială actriţă, regina teatrului de revistă din România. Mi-aduc acum aminte de fiecare întâlnire cu doamna Stela Popescu, careia n-am putut niciodată să-i spun pe nume, cum mă ruga mereu. Şi printre lacrimi, zâmbesc privind-o în imagini vechi. Nu mai e nimeni ca ea. Vă iubesc, doamna Stela! Odihniţi-vă în pace...“

Ion Dichiseanu

„E puţin spus tristă. E de neimaginat. Sunt blocat total. Nu îmi vine a crede. Era plină de viaţă. M-am văzut cu ea acum câteva zile. Nu! Nu! Nu! Îmi transmitea un tonus. Era un fenomen. Nu am cuvinte. Nu îmi vine a crede. Ea îmi dadea tonus, optimism, sănătate. E o lovitură grea, înfiorătoare. Era ca un medicament, te injecta cu optimism. Ce păcat! Cum a putut să o ia Dumnezeu?“, a spus Dichiseanu.

Eugen Cristea

„ A fost mereu in centrul atenţiei şi a suportat atenţia cu o modestie fără seamăn. Ca fiecare actor care îşi cunoaşte valoarea, asta implica şi modestie. Era de o modestie ieşită din comun, de o generozitate fără seamăn si era o purtătoare de buna dispoziţie. În cei 18 ani, n-am auzit-o plângându-se de vreun neajuns. Tot timpul găsea un cuvânt plin de umor, hazul o caracteriza“.

Virgil Ogăşanu

Prin moartea Stelei se lasă o cortina de intuneric peste teatrul romanesc. Generatii întregi am învăţat de la ea să muncim, să fim disciplinaţi, să fim profesionişti. Îmi pare nespus de rău. Am pierdut o actriţă extraordinară. Teatrul românesc e în doliu“.

Fuego

Cântăreţul Fuego spune că Stela Popescu urma să fie invitata lui pentru un moment special în cadrul spectacolul său din decembrie.

„E greu! Mi-e greu! Am pierdut un mentor, un prieten, o mare actriţă. Toate cuvintele nobile le merită doamna Stela Popescu. Pregăteam împreună un moment special pentru scena Teatrului Naţional, acolo unde avea să fie invitata mea în spectacolul din luna decembrie. Ştiu ca viaţa nu întreabă, dar se împuţinează oamenii colosali ai acestei ţări şi rămânem vitregiti, goi, uitaţi de simboluri. Stela Popescu a slujit scena, peste 60 de ani, cu dăruirea unui suflet basarabean. A fost şi va fi iubită şi merită toate aprecierile pentru cariera-i complexă.

Sunt onorat că am fost unul dintre cei mulţi care s-au bucurat de privilegiul de a o cunoaşte dincolo de scenă, oferindu-mi fericirea de a fi printre prietenii apropiaţi ai ultimei perioade. În imaginea de mai jos e aşa cum era de obicei, toată un zâmbet, la mine la emisiune, unde a primit trofeul Arta Pentru Eternitate, fiind aniversată pentru întreaga carieră artistică. Azi pică în tristeţe revista românească, cortina descoperind imaginea acestei actriţe imense în rândul clasicilor. Rămâi cu bine, doamna Stela Popescu!“, a scris cântăreţul pe Facebook, alături de o poză cu artista.