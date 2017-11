Stela Popescu şi Cristina Stamate, o prietenie cum puţine sunt, mereu împreună în momentele grele. Cele mai frumoase declaraţii pe care şi le-au făcut

A doua zi după ce Stela Popescu a fost înmormântată, Cristina Stamate s-a stins şi ea din viaţă , în dimineaţa zilei de 27 noiembrie, la vârsta de 71 de ani.

Joi, la doar câteva ore după ce a fost anunţată moartea Stelei Popescu, Cristina Stamate a fost transportată de urgenţă la Spitalul Floreasca. Suferea de insuficienţă mitrală şi cardiopatie ischemică, afecţiuni grave ale inimii. Cristina Stamate a trecut prin trei operaţii de by-pass aorto-coronarian şi i s-a montat o proteză la valva mitrală.

În 2015 a suferit o operaţie pe cord deschis, iar la numai două luni de la intervenţie a decis să revină pe scena Teatrului de Revistă „Constantin Tănase“, din dorinţa de a juca din nou şi cât mai repede, din dragoste faţă de meserie, scrie News.ro.

Stela Popescu a avut grijă de Cristina Stamate în ultimii ani

Ultimii ani de viaţă i-au fost marcaţi de suferinţă, însă Cristina Stamate a avut-o alături necondiţionat pe buna sa prietenă şi colegă Stela Popescu.

„Eu ştiu ce bune prietene erau Stela şi Cristina, eu ştiu câtă grijă a avut, din toate punctele de vedere, Stela de Cristina în toată perioada grea în care boala a ţintuit-o la pat...Cu siguranţă Cristina a vrut să nu-şi lase prietena singură şi să o urmeze dincolo de stele“, a mărturisit cântăreaţa Mirabela Dauer

Cristina Stamate şi Stela Popescu au jucat împreună de nenumărate ori pe scena Teatrului de Revistă „Constantin Tănase“, iar prietenia lor a continuat frumos şi în spatele cortinei.





Stela Popescu, despre Cristina Stamate: „Are vocaţia prieteniei, gata oricând să-ţi fie aproape, fără să aştepte vreo recompensă. Te iubesc, Cristina!“

Cristina Stamate a scris un volum de povestiri, „Femeia Hopa-Mitică“, în anul 2009, iar Stela Popescu a fost cea care a semnat prefaţa cărţii în care i-a făcut o adevărată declaraţie de dragoste bunei sale prietene, despre care spunea că „are vocaţia iubirii faţă de tot ce e frumos pe lume“.

„Te iubesc, Cristina! Când citeşti aceste pagini, e greu să mai poţi adăuga şi tu un gram de umor. Dar, chiar dacă nu pot să vă încânt prin cuvinte de laudă spirituale, pe care le merită, sunt fericită că, încă odată, Cristina nu m-a dezamăgit. Când o vezi pe scenă este sclipitoare, când îţi oferă o reţetă te acoperă de scântei amuzante, dincolo de biata mâncărică. Dar să şi scrie cu atât talent si umor despre ceea ce ne înconjoară, parcă nu-ti vine a crede. Ei, uite că, încă odată, Cristina ne uimeşte. Şi câtă nevoie avem de ea!

Dumnezeu a creat-o într-o zi de duminică, încărcând-o de haruri şi pentru aceasta ar trebui să fie cel mai fericit om din lume. Dar n-o să vă vină să credeţi că nici măcar nu îndrăzneşte să se mândrească cu ele şi stă undeva departe, discretă, bucuroasă doar atunci când citeşte pe buzele dumneavoastră un zâmbet.

Are vocatia iubirii faţă de tot ce este frumos pe lume, iar pentru ceea ce se numeşte mizeria omenească are o privire ironică, dar înţelegătoare. Are vocaţia prieteniei, gata oricând să-ţi fie aproape, fără să aştepte vreo recompensă. Te iubesc, Cristina! Şi aş vrea să am bucuria de a-ţi citi gândurile aşternute pe hârtie mereu... mereu...“, scria Stela Popescu în prefaţa volumului.





Cristina Stamate, despre Stela Popescu: „Merită toate lucrurile bune care i se întâmplă, glorie, succes“

În replică, Cristina Stamate spunea despre Stela Popescu, într-un interviu pentru Adevărul , că au fost împreună în cele mai grele momente: „E o persoană absolut minunată. Ea merită toate lucrurile bune care i se întâmplă, glorie, succes. Este o persoană construită absolut admirabil, verticală, puternică, deşteaptă, generoasă şi săritoare. Pe Stela o cunosc îndeaproape, am fost lângă ea în momente grele şi ne-am «verificat» una pe cealaltă“.

Cristina Stamate: „Am învăţat că ne naştem, trăim şi murim singuri“

Supranumită „Sufletul teatrului de estradă din Bucureşti“, Cristina Stamate, născută pe 8 februarie 1946, la Bucureşti, şi-a dorit mai întâi să devină avocat. Chiar s-a pregătit pentru admiterea la Facultatea de Drept, dar a devenit studentă la Teatru.

„Eu mă pregătisem pentru Drept. Nu eram dispusă să pierd nicio zi din viaţa mea, nu ştiu unde mă grăbeam aşa de tare. La Teatru, aveam colegi care picaseră ani la rând înainte să intre. Unul picase opt ani la rând. Şi mi s-a părut îngrozitor să-ţi strici destinul, opt ani din viaţă, în care putea să facă o altă facultate, o familie, să facă ceva. Şi cred că de-aia mi-am jurat că eu nu pierd nicio secundă. Examenul la Teatru l-am avut cu două săptămâni înainte de cel la Drept şi am intrat.“

A urmat o carieră care s-a întins pe jumătate de secol. Deşi încă juca în foarte multe spectacole şi ducea o viaţă foarte activă, actriţa a vorbit, într-un interviu pentru Digi 24, despre cum reuşeşte să înfrunte singurătatea, ceea ce i-a rămas ca o lecţie de viaţă: „Am învăţat că ne naştem, trăim şi murim singuri. Pentru asta m-am educat să nu jelesc niciodată dacă sunt singură, să nu mă apese singurătatea. Am învăţat că nu trebuie să disper în nicio secundă a vieţii mele, să nu cred că drumurile se închid pentru totdeauna.“