Starul bollywoodian Irrfan Khan, din „Slumdog Millionaire“, diagnosticat cu o maladie rară: „Dragostea şi tăria celor din jurul meu mă fac să sper“

Irrfan Khan, care a jucat, printre altele, în superproducţiile „Viaţa lui Pi/ Life of Pi“ şi „Vagabondul milionar/ Slumdog Millionaire“, a scris pe Twitter un mesaj, după mai multe săptămâni de speculaţii privind starea sa de sănătate.

„Faptul că am fost diagnosticat cu o tumoare neuroendocrină a fost dificil, dar dragostea şi tăria celor din jurul meu, precum şi cea pe care am descoperit-o în mine, m-au făcut să sper“, a spus actorul, care a menţionat totodată că va părăsi India pentru a urma un tratament adecvat. Actorul a ţinut să precizeze şi faptul că deşi a fost diagnosticat cu tumoare neuroendocrină, acest lucru nu înseamnă că are cancer la creier, aşa cum s-a speculat.

„Celor care mi-au aşteptat vorbele le spun că sper să mă întorc cu mai multe poveşti de spus“, a încheiat actorul.