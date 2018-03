Sorin Ovidiu Vîntu a povestit prima întâlnire cu Andrei Gheorghe: „Am fost şocat de obrăznicia întrebării“

Andrei Gheorghe, care a murit la vârsta de 56 de ani, a fost unul dintre cei mai importanţi realizatori de radio şi televiziune. În 2004, a fost consilier media la Realitatea TV, unde a prezentat şi emisiunile „Politica, frate!“ şi „Am o ştire pentru tine!“.

Într-un text publicat pe Facebook, Sorin Ovidiu Vîntu, omul de afaceri care patrona în acea vreme trustul de presă, a povestit întâlnirea cu Andrei Gheorghe, pe care îl contactase pentru a-l ajuta în lansarea diviziei de radio.

Modul în care a decurs întâlnirea nu face decât să confirme etichetele pe care s-a vândut brandul Andrei Gheorghe – „dur, arogant, cinic“.

Mesajul lui Sorin Ovidiu Vîntu:

„Mă apucasem de construcţia diviziei de radio a grupului Realitatea. Habar nu aveam ce înseamnă un radio şi am decis să-i cer ajutorul singurului tip de care auzisem din zona respectivă. A venit la mine acasă, s-a aşezat pe o canapea, şi-a răscrăcărat picioarele, şi-a aprins o ţigară fără să ceară voie, apoi uitându-se zeflemitor în direcţia mea, fără să mă focalizeze, m-a întrebat cu timbrul acela metalic şi rece:

- De ce m-ai deranjat?

Am fost şocat de obrăznicia întrebării şi am oscilat câteva secunde între dorinţa de a-l da afară şi cea de a continua discuţia. Beneficiind de un moment de inteligenţă, am decis să continui discuţia.

- Vreau să te angajez la divizia mea de radio.

- Îl poţi angaja pe fiu-tu, barosane. Pe mine mă poţi ruga să te ajut. Dacă o să am chef, o să o fac. Dacă nu, nu!

La vremea aceea nu lucra nicăieri. Arogant, cult, inteligent şi extrem de loial prieteniei care s-a născut între noi, aşa l-am descoperit mai apoi în timpul colaborării noastre.

Rămas bun, prietene!“

Deşi Vîntu afirmă acum, cum a făcut în repetate rânduri, că au fost prieteni, Gheorghe nu s-a sfiit să-l critice public, mai ales după ce a fost concediat printr-un SMS, pe motiv că a fost prins beat la volan şi că ar fi scuipat un poliţist.

„I-am zis lui Vîntu că e un tâmpit şi că-i o prostie şi mi-a zis că sunt tâmpit şi e o prostie“, spunea Gheorghe, care a fost concediat de la Realitatea TV printr-un SMS, dupa ce a fost prins beat la volan şi acuzat că ar fi scuipat un poliţist.