Solistul Linkin Park, dezvăluiri despre chinurile interioare, în ultimul interviu: Am avut o perioadă foarte întunecată, în care mi-am făcut lucruri groaznice

Chester Bennington a fost găsit mort în dimineaţa zilei de 20 iulie, într-o resedinţă privată din Palos Verdes. Din primele informaţii, artistul în vârstă de 41 de ani s-ar fi spânzurat.

Deşi era cunoscut faptul că Chester se lupta de mulţi ani cu dependenţa de droguri şi alcool şi cu traumele din copilăria marcată de abuzuri sexuale, în ultimele interviuri artistul a insistat că este cu totul schimbat şi că a ajuns să iubească viaţa.

„Am ajuns într-un punct în care am fost nevoit să decid: renunţ şi mor sau continui să lupt“

Şi prietenii apropiaţi spun că în ultima vreme se simţea mult mai bine şi nimeni nu bănuia că avea astfel de gânduri. Totuşi, apropiaţii recunosc că Bennington „nu a mai fost acelaşi om“ de când bunul său prieten Chris Cornell, solistul Audioslave şi Soundgarden, s-a sinucis, pe 18 mai. Mai mult, ziua în care Chester a hotărât să-şi ia viaţa a fost ziua în care Cornell ar fi împlinit 53 de ani. Povestea prieteniei celor doi artişti frământaţi de aceiaşi demoni.

Într-un interviu din luna mai, citat de tabloidul The Mirror, solistul Linkin Park a recunoscut că a fost pus în faţa unei decizii dificile: să-şi continue viaţa sau să renunţe la ea.

„Am ajuns într-un punct al vieţii în care am fost nevoit să decid: ori renunţ şi mor, ori lupt pentru ceea ce îmi doresc. Şi am ales să lupt! Am vrut să am relaţii frumoase cu oamenii din jurul meu. Am vrut să-i iubesc pe oamenii din jurul meu. Am vrut să mă bucur de munca mea. Am vrut să mă bucur că sunt tată, că am prieteni buni şi să-mi doresc să mă trezesc în fiecare dimineaţă pentru a începe o nouă zi. Pentru că aceste lucruri au fost greu de realizat pentru mine“, a explicat cântăreţul.

Ultimul album Linkin Park l-a alinat, dar nu l-a vindecat

Chester a dezvăluit şi că ultimul album al trupei, „One More Light“, l-a ajutat să iasă din „cea mai întunecată“ perioadă a vieţii lui, precizând că timpul petrecut compunând muzică a fost terapeutic şi i-a dat puterea să continue. „Când am început să lucrăm la acest album am ieşit din cea mai neagră perioadă a vieţii mele, îmi făceam o mulţime de lucruri groaznice. Pe toate le puteam controla, dar la momentul respectiv simţeam şi vedeam diferit situaţia. Atunci simţeam că lumea e groaznică, simţeam că toţi oamenii pe care îi cunoşteam erau de rahat, că viaţa e urâtă şi îmi spuneam doar: «Dă-o dracu’». Toate aceste lucruri se întâmplau în interiorul meu.“

De asemenea, Chester a subliniat că albumul a fost un punct de cotitură pentru el şi întregul proces l-a ajutat să-şi îndrepte atenţia către lucrurile cu adevărat importante din viaţă. „Erau lucruri la care puteam să lucrez dacă voiam, puteam să fiu fericit dacă voiam. Înţelegeţi? Eram capabil să îmi trăiesc viaţa acceptând lucrurile care se întâmplă, puteam, dacă voiam, să înţeleg că nu întotdeauna viaţa e minunată, dar că nici nu trebuie să te deprimi când nu este. Am muncit mult pentru a înţelege aceste lucruri. În tot acest proces m-a ajutat mult să-mi deschid sufletul în faţa prietenilor mei, să vorbesc deschis despre problemele mele şi să scriu despre ele, m-a ajutat şi să merg la şedinţe de terapie şi să învăţ să lupt cu demonii mei.“

„Voi încerca să privesc doar partea bună a lucrurilor“

„Este greu. E nevoie de multă răbdare pentru a fi capabil să laşi lucrurile să se întâmple pur şi simplu, să le iei ca atare şi să mergi mai departe în viaţă. Şi simt că în acest moment pot face acest lucru. Mă voi concentra pe lucrurile care merg bine în viaţa mea şi voi încerca să privesc doar partea bună indiferent de ce se întâmplă. Nu voi pune nimic la îndoială, nu voi mai analiza lucrurile în niciun fel, pentru că risc să mă întorc la vechiul meu comportament, când încercam să controlez totul. «One More Light» este pentru noi un album foarte personal şi foarte terapeutic. Vorbim în piesele noastre despre multe aspecte ale vieţii noastre pe care probabil că în mod normal nu le-am fi împărtăşit nimănui, ci pur şi simplu am fi încercat să ne descurcăm pe cont propriu. În procesul de compunere a pieselor am abordat diferite probleme şi situaţii. Când o să le ascultaţi, veţi vedea că există speranţă, există acel sentiment de a merge mai departe, pentru că asta am trăit noi.“

Solistul Linkin Park a precizat că în cei doi ani în care a lucrat la album a reuşit să-şi rezolve o parte din problemele personale, mulţumindu-le copiilor săi, soţiei sale, Talinda, colegilor din trupă şi prietenilor.

„Viaţa e grea, dar poate fi mai bună“

Într-un alt interviu acordat în luna martie şi citat de news.com, Bennington a mai declarat: „Multe dintre versuri par foarte depresive. Dar aceste piese nu sunt doar despre cum viaţa e groaznică, sunt despre cum viaţa e grea, dar poate fi mai bună. Personal am trecut printr-o mulţime de greutăţi în ultimii ani. Am urât anul 2015. 2016 a fost mai bun, dar încă erau acolo multă furie şi resentimente pe care a trebuit să le gestionez. Vin dintr-un loc întunecat. Mi-am ascuns boala, nu am fost sincer. Trebuie să fii sincer fără să-ţi fie teamă de ce vor spune oamenii. Odată cu acest album am trecut de la a fi distrus în ultimii ani şi plin de frică la a-mi recupera viaţa. Merit să fiu fericit. Merit să fiu liber. Acum nu îmi mai este frică de nimic.“

O copilărie marcată de abuzuri sexuale şi o adolescenţă cu droguri şi alcool

Chester Charles Bennington s-a luptat cu dependenţa de droguri încă din adolescenţă, după ce părinţii lui au divorţat pe când el avea 11 ani. Târziu, solistul a dezvăluit că începând de la 7-8 ani şi până la 13 ani a fost abuzat sexual de un bărbat, deşi într-un final i-a dezvăluit identitatea agresorului tatălui său, s-a luat decizia de a nu-l trage la răspundere după ce a aflat că la rândul lui agresorul era o victimă a abuzurilor sexuale.

„Mi-a distrus încrederea în propria persoană“, mărturisea muzicianul cu privire la copilăria traumatizantă. „La fel ca majoritatea oamenilor, mi-a fost prea teamă să vorbesc cu cineva, nu voiam ca oamenii să creadă că mint. A fost o experienţă oribilă!“, povestea artistul citat de New York Times.

În 2009, Chester recunoştea: „Dacă nu era muzică aş fi fost mort de multă vreme. Sunt 100% sigur de asta.“