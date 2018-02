Sharon Stone a făcut dezvăluiri despre problemele grave de sănătate: „Am avut 5% şanse de supravieţuire. A durat ani să învăţat din nou să vorbesc şi să citesc“

Într-un interviu pentru Radio Times, Sharon Stone a vorbit în premieră despre problemele de sănătate grave pe care le-a avut în 2001, când la vârsta de 43 de ani a suferit un accident vascular cerebral, iar medicii credeau că şansele de supravieţuire sunt minime spre inexistente.

„Am avut un accident vascular cerebral şi o hemoragie pe creier care a durat nouă zile care mi-au schimbat viaţa pentru totdeauna. Am avut o şansă de supravieţuire de 5%“, a mărturisit actriţa.

Stone a precizat că a paralizat parţial şi şi-a pierdut aproape toate simţurile de pe partea stângă, ceea ce a însemnat ani de recuperare în care a trebuit să reînveţe abilităţi de bază precum citirea, scrierea şi vorbirea.

„Când am fost externată abia puteam merge, şoldul meu era instabil. Nu puteam vedea nimic cu ochiul stâng şi nu puteam auzi cu urechea stângă. Nu mi-am putut scrie numele aproape trei ani. Nu-mi puteam face mâna să-mi asculte creierul, aşa că am fost nevoită să învăţ să scriu din nou. A trebuit să învăţ să vorbesc din nou. A durat ani întregi până am reuşit să-mi simt din nou piciorul stâng, dar într-un final s-a întâmplat“, a povestit actriţa din „Total Recall“.

Sharon Stone, alături de unul dintre fii ei la gala Globurile de Aur 2018 FOTO Guliver/Getty Images

Sharon Stone a adăugat că televiziunea a fost unul dintre lucrurile care au ajutat-o să se recupereze. „Am revenit cu un rol minor în serialul «Lege şi Ordine», în 2010, care a fost ciudat. Îmi pierdusem memoria fotografică şi aveam dificultăţi în a reţine replicile, dar acum sunt bine, mi-am revenit.“

În prezent, actriţa poate fi văzută în miniseria HBO „Mosaic“, unde o interpretează pe actriţa Olivia Lake, care dispare brusc, iar autorităţile şi locuitorii oraşului Summit (Utah) fac eforturi disperate pentru a descoperi adevărul.

Sharon Stone, născută pe 10 martie 1958, este un fost model profesionist, care a renunţat la modă pentru a deveni actriţă şi producătoare de film. S-a făcut remarcată după ce a jucat alături de Arnold Schwarzenegger în thrillerul SF „Total Recall“ din 1990 şi a devenit o vedetă de talie mondială graţie rolului din thrillerul erotic „Basic Instinct“ din 1992, regizat de Paul Verhoeven, pentru care a primit o nominalizare la Globul de Aur.