Ronnie Wood s-a vindecat de cancer: „A fost o minune, eu eram pregătit să plec“

Ronnie Wood a dezvăluit în vara anului trecut că a fost diagnosticat cu caner şi că s-a pregătit să-şi ia rămas bun de la familie. Acum, chitaristul The Rolling Stones a anunţat, într-un interviu pentru Metro, citat de ABC , că s-a vindecat, doctorii reuşind să elimine o parte din plămânul stâng care era afectată de boală.

„Timp de trei luni am fost sub supravegherea medicilor, acum totul este curat, doctorii mi-au zis să mă bucur de viaţă“, a declarat Wood. Chitarisul s-a bucurat că nu a fost obligat să facă şedinţe de chimioterapie, pe care spune că oricum le-ar fi refuzat fiindcă nu voia să-şi piardă părul.

Wood a recunoscut că este un miracol faptul că nu i-au fost afectaţi ambii plămâni, având în vedere stilul de viaţă pe care l-a dus: a fost fumător înrăit vreme de 50 de ani, a renunţat la acest viciu în 2016, după ce au venit pe lume gemenele sale, şi a fost internat în clinici de dezintoxicare în repetate rânduri, fiind dependent de droguri şi alcool.

„A fost o minune că plămânii mei nu au fost distruşi de cancer. Este o minune că nu mi-au explodat plămânii. Dacă se răspândeşte în corp, este o cauză pierdută. Din fericire, la mine nu a fost cazul şi nu am avut nevoie de chimioterapie“, a mai spus starul.

Totodată, acesta a subliniat că este recunoscător că a primit o nouă şansă: „Am avut o viaţă grozavă şi eram pregătit să plec. Wow! Nu mi-am imaginat niciodată că voi primi şansa de a trăi atât de mult. Ce amânare!“

În ceea ce priveşte turneul european pe care trupa The Rolling Stones îl va susţine în perioada 17 mai-8 iulie, Wood spune că el şi colegii lui sunt mai entuziasmaţi ca niciodată să cânte live.

Potrivit biografiei News.ro, Ronald David Wood, născut pe 1 iunie 1947, în Hillingdon (Anglia), este chitarist şi compozitor. Şi-a început cariera de chitarist ca membru al trupei The Birds, în 1964. A devenit cunoscut ca parte a formaţiei Faces, din care făcea parte şi Rod Stewart, şi a Jeff Beck Group. În 1975, el s-a alăturat formaţiei The Rolling Stones, la invitaţia prietenului său Keith Richards, după plecarea lui Mick Taylor din trupă. Primul album al grupului la înregistrarea căruia a participat Wood este „Black and Blue“ (1976). Pe lângă materialele de studio şi turneele realizate cu The Rolling Stones, Ronnie Wood a lansat şapte albume solo, cel mai recent fiind „I Feel Like Playing“ (2010).