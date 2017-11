Povestea unei mari iubiri - Stela Popescu şi Puiu Maximilian: „Am fost norocoasă! Nu toţi au şansa să întâlnească dragostea absolută, mai presus de cuvinte“

În 1969, în momentul în care îl cunoştea pe Puiu Maximilian şi susţinea o colaborare cu Revista Românească sub condeiul acestuia, Stela Popescu era căsătorită cu actorul şi regizorul Dan Puican (83 de ani) de mai bine de opt ani. Dar când l-a văzut întâia oară pe Puiu a simţit „acel ceva“, a fost dragoste la prima vedere, aşa cum avea să mărturisească ani mai târziu. „Am simţit atunci că fără el nu mai pot continua“, declara Stela Popescu despre momentul în care s-a întâlnit cu dragostea.

„Când ne-am cunoscut, eu aveam 33 de ani, iar Mihai 35 de ani. Dragostea este o chimie inexplicabilă, dar pot spune că era teribil de inteligent, îmi inspira încredere şi avea un simţ al umorului foarte dezvoltat. La început a fost şi puţin introvertit şi mai tăcut, dar cu timpul a ajuns să vorbească mai mult ca mine“, povestea regretata actriţă într-un interviu pentru Click!

Stela Popescu, alături de Puiu Maximilian (jos, pe scaun) şi Vasile Veselovski FOTO Wikipedia

A fugit de acasă „călare“ pe un Renault 16

Convinsă că Puiu Maximilian este sufletul ei pereche, actriţa decide la scurt timp să divorţeze de Dan Puican, iar vestea cade „ca un trăsnet“ pentru bărbatul care i-a fost alături opt ani. Dar Stela şi-a urmat drumul, fără regrete. „Nu a vrut să se despartă, a căzut ca un trăsnet pe capul lui. A acceptat până la urmă toată povestea asta. Dar ăsta a fost drumul meu. Şi nu-mi pare rău“, îşi amintea Stela Popescu.





La fel ca în marile poveşti de dragoste, actriţa fuge de acasă în braţele celui care avea să rămână „bărbatul vieţii sale“. „Pur şi simplu am fugit de acasă. Am fugit de la primul soţ «călare» pe un Renault 16. Aşa s-a întâmplat. Fostul soţ era un bărbat extraordinar, dar nu simţeam chimia pe care am avut-o cu Puişor. A fost mai bine aşa pentru că eu nu îmi doream copii. Întotdeauna mi-a fost frică de durere“, explica marea actriţă despre decizia despărţirii.

La două săptămâni după ce l-a cunoscut pe Puişor, aşa cum îi plăcea să-l alinte, s-au mutat împreună: „Într-o seară am plecat de la teatru la Predeal şi la întoarcere am mers la garsoniera lui. A pus pe masă o sticlă de şampanie, două pahare Bacara, cheile de la casă şi de la biroul lui. Ne-am căsătorit peste câţiva ani mai mult de gura lumii şi pentru a putea pleca împreună în străinătate“.

Stela Popescu FOTO Arhivă personală Stela Popescu

Împreună au văzut toată Europa în cort: „Nouă ne plăcea să călătorim şi preferam cortul pentru libertate şi pentru că în Europa au nişte campinguri foarte frumoase. Îmi amintesc la una din excursiile în Ungaria că eu îl tot băteam la cap să oprim într-un oraş la o mercerie să iau ace şi alte lucruri pe care nu le găseam în ţară. La care el, fiind obosit de la condus, mi-a spus: «Dar ce dracu', nu se mai găsesc ace în România?». L-am lăsat în pace şi i-am spus să mergem direct la camping. Acolo a făcut o baie sănătoasă în piscină, timp în care eu am aşezat cortul. Când s-a întors era atât de vesel şi relaxat, încât mi-a zis: «Hai să îţi iei ace!». Ăsta era Puişor al meu, dacă îl duceai la apă făceai orice din el. Iubea înotul fantastic“, îşi amintea Stela Popescu.

La jumătatea anilor '70 a apărut şi un copil în familia lor. Unul de 16 ani. „Noi nu am vrut să avem copii, dar am înfiat o nepoată de-a soţului meu, Doina Maximilian. Avem şi o nepoată de la ea, Stanca Radu, care este o tânără actriţă foarte talentată“, explica regretata artistă..

În urmă cu 19 ani, în decembrie 1998, după 30 de ani de iubire, Puiu Maximilian moare în urma unei lupte teribile cu cancerul, lăsând în sufletul regretatei actriţe o durere care „nu avea să plece niciodată“.

„Moartea unui bărbat în putere care înota zece kilometri pe zi, care scria zilnic, care avea talent e o tragedie. Durerea aia nu pleacă niciodată din tine. El mi-a lipsit din clipa în care a dispărut nu numai ca soţ, a dispărut ca scop, nu ştiu cum să spun, şi, din clipa în care a dispărut el, totul s-a schimbat“, îşi amintea actriţa care mărturisea, totodată, că aşteaptă momentul în care îl va reîntâlni în Ceruri pe ultimul bărbat din viaţa sa.

Îmi dau seama cât de norocoasă am fost. Nu toţi au şansa să întâlnească dragostea absolută, mai presus de cuvinte, bariere şi interese.

Într-un interviu pentru emisiunea „Doamne de Poveste“, de la Acasă TV, Stela Popescu rememora durerea suferită în urma morţii tragice a soţului ei: „Între noi a fost mai mult decât o căsătorie. Ştiu că se spune de suflete pereche, dar e adevărat. El nu se culca până nu veneam eu, indiferent la ce oră. Şi se trezea dimineaţa. El lucra de dimineaţă, la 6.30 îi duceam cafeluţă şi nu mai intram acolo să-l întrerup. (…) Am o prietenă care a venit să mă încurajeze după ce s-a prăpădit Puiu. Şi îi zic «lasă că viaţa şterge», dar ea mi-a zis: «nu, viaţa calcă». Îţi dai seama ce diferenţă. Durerea aia nu pleacă niciodată din tine“.

„Ca iubit era un bărbat pudic, delicat. Îmi spunea «te iubesc» din privire. Lucrurile astea îmi e greu să le spun…Îmi spunea: «Tu eşti norocul meu!»(...) Decât să moară, mai bine se încurca cu una de 20 de ani şi pleca în lume. Aş fi acceptat. Pentru el aş fi acceptat acest lucru.“

De asemenea, într-un interviu pentru Adevărul, în martie 2012, Stela Popescu declara că este fericită dar că pierdere soţului ei este cea mai mare durere a sa pentru că aveau o relaţie „dincolo de soţ şi soţie“:

„Îmi lipseşte foarte tare soţul meu, pentru că noi eram dincolo de soţ şi soţie. Făceam aceeaşi profesie, aveam încredere unul în celălalt. El mi-a spus odată: «Niciodată să nu crezi că îmi datorezi ceva. Tu ai fi fost mare artistă chiar dacă nu existam eu!». Eu îi spuneam: «De ce lumea nu ştie că tu scrii toate textele astea?». «Nu trebuie să ştie!» El venea la fiecare spectacol şi urmărea poante pe care le introducea special, foarte ascunse. Şi urmărea să vadă cum reacţionează publicul. Avea o satisfacţie nebună când se prindeau“.

„Şi acum când mă uit la poze cu mine şi cu Puiu mă podidesc lacrimile, dar îmi şi dau seama cât de norocoasă am fost. Nu toţi au şansa să întâlnească dragostea absolută, mai presus de cuvinte, bariere şi interese. Mă tem că nu o să mai joc şi nu o să mai simt energia şi bucuria publicului, dar sincer abia aştept să mă îmbrăţişeze pentru eternitate. Îmi este greu fără el“, spunea marea actriţă, mărturisind că nu îi este frică de moarte.







