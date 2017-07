Pamela Anderson a împlinit 50 de ani: povestea femeii cu cele mai multe apariţii pe coperta revistei Playboy

Devenită celebră pentru rolul din serialul „Baywatch“, Pamela este femeia cu cele mai multe apariţii pe coperta Playboy, 14 la număr, pozând chiar şi în ultima versiune nud a revistei din 2016.

A fost pasionată de sport de la o vârstă timpurie, practicând gimnastica de la 7 până la 12 ani, apoi atletismul în timpul liceului. Interesată de artă, filozofie şi psihologie, contextul social nu i-a permis să urmeze studii universitare, aşa că a lucrat ca ospătăriţă, timp de trei ani, iar la 19 ani s-a mutat în Vancouver.

Pamela Anderson adolescentă, cu un look natural FOTO The Sun





Vedetă dintr-o simplă întâmplare

Blonda a intrat în centrul atenţiei media printr-o întâmplare aparent banală, bineînţeles, datorită frumuseţii sale. Fiind invitată, cu o întreagă echipă de fitness, la un meci de fotbal din Liga Canadiană, Pamela a fost observată de cameramanul postului naţional de televiziune, care i-a dedicat un cadru. La scurt timp, a fost invitată să semneze un contract de publicitate cu o firmă producătoare de bere în spotul numit „The Blue Zone Girl“, figura Pamelei Anderson făcând din nou înconjurul ţării. Au urmat fotografii în revista Playboy, în februarie 1990 fiind Playmate of the Month, la insistenţele lui Hugh Hefner.

La începutul anilor '90, a deţinut roluri minore în seriale precum „Familia Bundy“, „Playboy Lisa'“, „Tool-Time-Girl“, însă rolul care a consacrat-o a fost cel al salvamarului C.J. Parker din „Baywatch'“ (1992-1997), în care a jucat de-a lungul a cinci sezoane. În serialul „Home Improvement“ a făcut parte din distribuţie timp de trei sezoane, iar în „VIP“ tot în cinci sezoane.

Pamela Anderson în serialul care a făcut-o celebră - „Baywatch“

În filme, a avut roluri în: „The Taking of Beverly Hills“ (1992), „Felicity“, (1993), „Raw Justice“ (1994), „Barb Wire“ (1996), „Scary Movie 3“ (2003), „Borat“ (2006), „Blonde and Blonder“ (2008), „Hollywood & Wine“ (2009), „Costa Rican Summer“ (2010), „Unity“ (2015) şi „The People Garden“ (2016).

În 2017, fanii Pamelei şi ai serialului Baywatch o pot admira în filmul omonim, care îi are în prim-plan pe Dwayne Johnson şi Priyanka Chopra.

Viaţa amoroasă a Pamelei Anderson

Pamela Anderson s-a căsătorit în 1995 cu Tommy Lee, toboşarul trupei Motley Crue, la 96 de ore după ce s-au cunoscut. Cei doi s-au despărţit de mai multe ori, dar în 1998, au divorţat. A mai fost căsătorită cu cântăreţul Kid Rock şi cu producătorul Rick Salomon, şi logodită cu modelul Marcus Schenkenberg. Recent, presa internaţională a scris că blonda s-ar iubi cu fotbalistului francez Adil Rami. Pamela Anderson are, din căsătoria cu Tommy Lee, doi băieţi, Brandon şi Dylan Jagger.

Pamela Anderson, alături de fostul soţ Tommy Lee

Pamela Anderson, în România la petrecerea Playboy

În 2010, Pamela Anderson a venit în România, fiind invitată la prima petrecere europeană Playboy Mansion, care a avut loc la Snagov. Cu acest prilej, Pamela Anderson şi-a prezentat şi cartea „Un vis împlinit“ (titlul original „Star“), prima carte scrisă vedetă, împreună cu actorul Eric Shaw Quinn. Lansat în 2004, în America, volumul a devenit bestseller. La un an după promovarea cărţii în turnee, în 2005 a lansat un al doilea roman, „Star Struck“.

De la iepuraş Playboy la activistă

În prezent, Pamela Anderson este o apărătoare înfocată a drepturilor animalelor, fiind un membru activ al organizaţiei PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). A pus bazele Fundaţiei Pamela Anderson, axată atât pe asigurarea bunăstării animalelor, cât şi pe alte aspecte ce ţin de mediul înconjurător. Evident, Palema o vegetariană convinsă. S-a implicat activ şi în alte activităţi caritabile, precum strângerea de fonduri pentru bolnavii de HIV.

FOTO Getty Images