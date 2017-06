Oprah Winfrey a dezvăluit că a vrut să se sinucidă după ce unchiul ei a violat-o şi a lăsat-o însărcinată: „Am ascuns sarcina şi credeam că moartea este singura cale“

Oprah Winfrey este acum una dintre cele mai celebre şi apreciate figuri la nivel mondial, fiind şefă a propriei reţele de televiziune - Oprah Winfrey Networ -, o producătoare, realizatoare TV şi actriţă de succes, remarcându-se de asemenea şi prin nenumărate acţiuni caritabile. Însă puţini ştiu că Oprah Winfrey a avut o copilărie nefericită şi s-a aflat în pragul sinuciderii din cauza abuzurilor la care a fost supusă.

Într-un interviu recent acordat publicaţiei „The Hollywood Reporter“ , vedeta a mărturisit că şi-a dorit să renunţe la viaţă după ce la vârsta de 14 ani a rămas însărcinată fiind violată de propriul unchi.

„Eram distrusă, nu mai suportam. Am rămas însărcinată şi am ascuns acest lucru. Voiam să mă sinucid, credeam că nu există o altă cale, credeam că singura soluţie este să mor. Chiar am plănuit cum să fac acest lucru. Dacă aş fi avut acces la Internet probabil că astăzi nu mai eram în viaţă, acum poţi găsi pe Google metode să te sinucizi“, a explicat Oprah Winfrey pentru THR.

Ulterior, Winfrey a fost trimisă în Nashville să locuiască alături de tatăl său, care i-a impus reguli stricte fără a şti că este însărcinată. El i-a spus: „Mai degrabă mi-aş vedea fiica moartă, plutind pe râul Cumberland, decât să-mi fie făcută familia de râs.“

În cele din urmă, Winfrey a suferit un avort spontan, iar în acel moment tatăl său i-a spus că a primit o nouă şansă. Acele cuvinte au urmărit-o pentru toată viaţa pe Oprah Winfrey şi au motivat-o să atingă succesul de care se bucură astăzi, după cum realizatoarea TV a mărturisit: „Am fost, în multe feluri, salvată de acea întâmplare nefericită şi atunci am luat decizia de a-mi schimba viaţa, de a reuşi.“

Winfrey, care a fost apreciată pentru seria originală „Queen Sugar“, dar şi pentru alte producţii de succes, şi-a reamintit şi cât de greu a fost să-şi pună pe picioare propria reţea TV, precizând că s-a lovit de o mulţime de piedici şi a făcut numeroase greşeli.

„La început am făcut multe greşeli. Am făcut multe alegeri proaste. Până în ziua de azi m-am tot întrebat dacă nu cumva ar fi trebuit să aştept să termin «The Oprah Winfrey Show» înainte de a începe acest proiect (reţeaua TV - n.red.), iar răspunsul este afirmativ. Ar fi trebuit să fiu acolo. Ideea că poţi să începi ceva nou, ceva care să-ţi poarte numele şi să-ţi reprezinte imaginea, dar să nu fii acolo zi de zi şi să te aştepţi ca alţi oameni să facă această treabă în locul tău şi să înţeleagă ce-ţi doreşti...e pur şi simplu o noţiune falsă. Acum ştiu acest lucru. Am înţeles aceste lucruri în momentul în care am avut propria întâlnire cu mine. Mi-am dat seama că trebuie să încetez să mai privesc totul ca pe o problemă creată de mine şi să încep să o văd ca pe o oportunitate. Câţi oameni primesc o asemenea şansă în viaţa lor? Câţi oameni primesc oportunitatea de a avea propria platformă de televiziune care să le poarte numele?“, a mai explicat Oprah Winfrey.

Supranumită „Regina talk show-urilor“, Oprah Gail Winfrey, născută pe 29 ianuarie 1954, este realizatoare şi prezentatoare de televiziune, cunoscută mai ales pentru serialul de tip talk-show care îi poartă numele, difuzat de posturile TV americane din 1986 până în 2011.De-a lungul anilor, Oprah a atras o audienţă de peste 16 milioane de telespectatori, iar pentru fiecare 30 de secunde de publicitate difuzate în timpul show-ului primea 1 milion de dolari.

Începând din 2011, vedeta americană are propriul post de televiziune, OWN, pe care îl administrează în cooperare cu Discovery Communications. Potrivit revistei Forbes, Oprah Winfrey este cea mai bogată femeie de culoare din lume, cu o avere estimată la 1,5 miliarde de dolari în anul 2014. A întreprins ample acţiuni filantropice şi este considerată una dintre cele mai influente femei din lume.