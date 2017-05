Nicole Kidman, „Regina“ Festivalului de la Cannes. Actriţa a atras toate privirile cu apariţiile pe covorul roşu: „Încerc să mă comport ca şi cum aş avea 21 de ani“

O prezenţă constantă în ultimii 25 de ani la Cannes, Nicole Kidman reuşeşte să uimească de fiecare dată prin eleganţa şi rafinamentul de care dă dovadă.

Luni, actriţa a atras toate privirile la şedinţa foto dedicată noului ei film, „The Killing of a Sacred Deer“, eveniment la care a optat pentru o rochie creaţie Dior, care i-a pus în evidenţă silueta suplă.

Rochia, cu un model inspirat de coloritul păunilor, în nuanţe de verde închis, roz, purpuriu şi auriu, coafura lejeră şi machiajul discret i-au asigurat şi de această dată actriţei o apariţie fermecătoare.





De asemenea, Nicole Kidman a mai avut două apariţii de senzaţie pe covorul roşu de la Cannes, într-o rochie argintie şi într-o rochie cu crinolină albă şi corset negru.

Nicole Kidman este supranumită „Regina Cannes-ului“ nu doar datorită stilului vestimentar ireproşabil, ci şi pentru că anul acesta este prezentă la Festival cu patru proiecte, thrillerul „The Killing of a Sacred Deer“, care va avea premiera în cinematografe pe 3 noiembrie, a fost selectat pentru râvnitul Palme d’Or.

Filmul spune povestea unui chirurg eminent, Steven Murphy, interpretat de Colin Farrell, care este căsătorit cu oftalmologul Anna, jucată de Nicole Kidman. Cei doi se hotărăsc să adopte un copil, însă lucrurile iau o întorsătură groaznică în momentul în care băiatul se întoarce împotriva lui Murphy. Filmul este regizat de Yorgos Lanthimos, regizorul grec care a fost recompensat cu Premiul Juriului la ediţia de acum doi ani a festivalului pentru „The Lobster“. Kidman a mărturisit că a fost „hipnotizată“ de scenariul cineastului.

Celelalte proiecte pe care le promovează la Cannes sunt lungmetrajele „The Beguiled“ şi „How to Talk to Girls at Parties“, precum şi partea a doua a seriei de televiziune „Top of the Lake“.

La conferinţa de presă susţinută la Cannes, actriţa a declarat că încă se comportă ca şi cum ar avea 21 de ani când vine vorba de rolurile pe care le acceptă, precizând că îi place să facă alegeri riscante, exact cum obişnuia la începutul carierei, scrie BBC.

De asemenea, Kidman a recunoscut că nu este obligată să muncească pentru a se întreţine, însă o face pentru că este pasionată de cinematografie.

„Traveresez această etapă a vieţii în care încerc să mă comport ca şi cum aş avea 21 de ani şi abia îmi încep cariera. Pur şi simplu încerc să rămân îndrăzneaţă şi deschisă provocărilor, încerc să sprijin producătorii de film în care cred“, a declarat actriţa.

Nicole Kidman este actriţă şi producătoare de film cu dublă cetăţenie, australiană şi americană, născută pe 20 iunie 1967, în Hawaii. Considerată una dintre cele mai talentate actriţe ale generaţiei sale şi una dintre cele mai frumoase femei din lume, Nicole Kidman este celebră pentru rolurile interpretate în filme precum „To Die For“ (1995), de Gus Van Sant, „Eyes Wide Shut“ (1999) - ultimul film al regizorului Stanley Kubrick -, „Moulin Rouge“ - care i-a adus prima nominalizare la Oscar -, „The Others“ (2001), de Alejandro Amenábar. Pentru interpretarea scriitoarei Virginia Woolf în filmul „The Hours“ (2002), Nicole Kidman a câştigat premiul Oscar, Globul de Aur, BAFTA şi Ursul de argint.

Devenită după acel rol una dintre cele mai cunoscute şi cel mai bine plătite actriţe de la Hollywood, Nicole Kidman a lucrat cu unii dintre cei mai talentaţi regizori ai lumii şi a experimentat diverse genuri cinematografice, precum drama istorică „Cold Mountain“ (2003), drama teatrală „Dogville“ (2003), thrillerul politic „The Interpreter“ (2005) şi fresca cinematografică „Australia“ (2008). Interpretările din drama „Birth“ (2004) şi thrillerul „Paperboy“ (2012) i-au adus nominalizări la Globul de Aur. În 2011 a fost din nou nominalizată la Oscar pentru evoluţia din filmul „Rabbit Hol“, iar în anul următor a primit prima ei nominalizare la Primetime Emmy Awards pentru rolul Martha Gellhorn din lungmetrajul TV „Hemingway & Gellhorn“. Nicole Kidman a fost din nou nominalizată la Oscar în 2017 la categoria Cea mai bună actriţă în rol secundar pentru evoluţia sa din filmul „Lion“.

De mulţi ani, Nicole Kidman şi-a pus notorietatea în slujba promovării drepturilor femeilor şi ale copiilor. A devenit ambasadoare a bunăvoinţei pentru UNICEF în 1994 şi pentru UNIFEM în 2006.