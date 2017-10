Motivul pentru care Mila Kunis şi Ashton Kutcher nu le fac cadouri de Crăciun celor doi copii ai lor, deşi se află printre cei mai bine plătiţi actori de la Hollywood

Soţii Mila Kunis (34 de ani) şi Ashton Kutcher (39 de ani) au povestit faptul că nu obişnuiesc să le facă cadouri de Crăciun celor doi copii ai lor, o fetiţă în vârstă de trei ani şi un băiat de numai câteva luni. Motivul? Nu vor să ajungă nişte „răsfăţaţi“.

Actriţa americană, originară din Ucraina, Mila Kunis, a explicat într-un interviu pentru Entertainment Tonight că atât ea, cât şi soţul ei nu le vor face cadouri de Crăciun celor doi copii ai lor, în speranţa că micuţii nu vor creşte cu obişnuinţa să primească cadouri extravagante în fiecare an, scrie Daily Mail.

„Până acum, tradiţia noastră de Crăciun a presupus să nu cumpărăm cadouri pentru copii. Punem în aplicare acest lucru şi în acest an pentru că, atunci când copiii au mai puţin de un an, nici nu contează foarte mult, oricum“, a declarat Mila.

Mila Kunis şi Ashton Kutcher, alături de micuţii lor

Atât fetiţa celor doi, Wyatt, cât şi Dimitri, care va împlini un an în noiembrie, au primit cadouri anul trecut din partea bunicilor, dar Mila şi Ashton au decis că nu vor mai fi de acord nici cu acest lucru. „Copiii deja nu mai apreciază primirea unui singur cadou. Nici măcar nu ştiu ce vor să primească, dar cert e că aşteaptă să primească cât mai multe lucruri“, a declarat Mila, care le-a interzis bunicilor să le mai cumpere cadouri nepoţilor. „Le-am spus părinţilor noştri: «Vă rugăm, dacă trebuie totuşi să îi dăruiţi ceva, alegeţi un singur cadou. Altfel, am putea primi o donaţie caritabilă pentru organizaţia Children’s Hospital sau un animal de companie sau ce vreţi voi». Asta este noua noastră tradiţie. Nu vrem să creştem nişte răsfăţaţi. Există suficient de mulţi nesimţiţi în această lume, nu este nevoie să contribuim la înmulţirea lor“, a declarat actriţa.

Cei doi actori au în conturi milioane de dolari, iar în 2016, Mila Kunis a fost una dintre cele mai bine plătite actriţe din industrie, câştigând 11 milioane de dolari, în urma recentelor filme în care a jucat, printre care şi comedia „Bad Moms“, ce va avea premiera în luna decembrie. De asemenea, Ashton Kutcher a câştigat aproximativ 20 de milioane de dolari în ultimii doi ani.

Mila Kunis şi Ashton Kutcher FOTO Getty Images

Chiar dacă cei doi actori nu le vor cumpăra celor doi copii ultimele jucării apărute pe piaţă, plănuiesc totuşi să-şi petreacă sărbătorile în sânul familiei, chiar dacă actriţa este evreică.

„Eu am trăit în Rusia, în perioada comunistă, unde nu prea aveai voie să fii prea fericit, aşa că tradiţia mea de sărbători însemna «multă linişte». Crăciunul în Rusia, în acea perioadă, era o sărbătoare foarte religioasă, aşa că nu celebrai Crăciunul dacă nu erai creştin, iar eu fiind evreică, această sărbătoare «nu era pentru mine». După vârsta de şapte ani, am venit în America şi am văzut că aici Crăciunul este diferit, are o magie specială. Am cumpărat un pom de crăciun în acel an. Aşadar, cu privire la tradiţiile de sărbători, familia mea foloseşte ca scuză orice sărbătoare pentru a se reuni şi pentru a se îmbăta împreună, fie că vorbim de Paşte sau de Crăciun, pe care, evrei fiind, îl acceptăm în familia noastră. Reprezintă timp petrecut cu familia, dar având copii, vrem să construim propriile noastre versiuni ale tradiţiilor“, a declarat Mila Kunis.

Mila Kunis în filmul „Bad Moms“ FOTO STX Entertainment

De asemenea, actriţa a mărturisit că din cauza faptului că munceşte foarte mult, devine uneori mânioasă şi dramatizează o anumită situaţie în familie. „Gândesc prea mult. Sunt super dramatică şi exagerez uneori cu privire la anumite întâmplări şi chiar mi se pare o problemă. Vin câteodată de la muncă, de unde acumulez nişte frustrări, şi îmi descarc nervii acasă, însă uneori furia este pozitivă. Ne motivează să luptăm cu noi înşine pentru a fi mai buni, iar ceea ce vreau ca fiica mea să înveţe de la mine este valoarea muncii. Ceea ce m-a învăţat această perioadă în care am devenit mamă este că poţi deveni foarte modest. Copiii mei sunt sănătoşi, iar asta mă face fericită“, a concluzionat actriţa.

Mila Kunis şi Ashton Kutcher s-au cunoscut în adolescenţă, au jucat împreună în sitcomul „That '70s Show“ şi s-au căsătorit în iulie 2015, după o relaţie de trei ani.

Ashton Kutcher a putut fi văzut pe marile ecrane în filmele „Mariaj de Vegas/ What Happens in Vegas“ (2008), „Ziua îndrăgostiţilor/ Valentine's Day“ (2010) şi „Fără obligaţii/ No Strings Attached“ (2011), „Steve Jobs. Omul care a schimbat lumea“ (2013), unde a jucat rolul cofondatorului companiei Apple. De asemenea, actorul a fost desemnat în acelaşi an cel mai bine plătit actor de televiziune, pentru rolul lui Walden Schmidt, un milionar excentric din serialul „Doi bărbaţi şi jumătate“, pentru care a fost plătit cu 750.000 de dolari pe episod.

Milena „Mila“ Kunis este o actriţă americană născută în Ucraina, care a debutat în televiziune cu un rol în serialul „Anii '70/ That '70s Show“. După ce a asigurat vocea personajului Meg Griffin din serialul de animaţie „Family Guy“, Mila Kunis a apărut în câteva lungmetraje cu succes de casă - „Forgetting Sarah Marshall“, „Max Payne“ şi „The Book of Eli“ -, însă rolul care i-a adus consacrarea la Hollywood este cel din „Lebăda neagră/ Black Swan“, pentru care a fost recompensată cu premiul Marcello Mastroianni la categoria Cel mai bun tânăr actor la cea de-a 67-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia, în 2010. Popularitatea actriţei a crescut considerabil după lansarea pe marile ecrane a filmelor „Ted“, „Grozavul şi puternicul Oz/ Oz: The Great and Powerful“ şi „Prietenie cu folos/ Friends With Benefits“.

Mila Kunis, la premiera filmului „Friends with Benefits“, în 2011, unde a jucat alături de Justin Timberlake FOTO Getty Images