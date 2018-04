Mia Farrow, fosta parteneră a lui Woody Allen: „Nu am vrut ca fiica noastră să vorbească despre abuzul sexual“

„Am vrut doar ca totul să dispară. Nu am vrut să ne amintim – a fost un episod oribil pentru noi toţi, dar am înţeles şi am respectat faptul că ea a simţit nevoia să vorbească şi că a vrut să facă parte din mişcarea MeToo şi să îşi facă vocea auzită“, a spus Farrow, în cadrul galei Time 100, notează News.ro.

Acuzaţiile pe care Dylan Farrow i le aduce tatălui ei, Woody Allen, au apărut în spaţiul public iniţial în anii 1990, după despărţirea Miei Farrow de regizor.

În 2014, Dylan Farrow a vorbit pentru prima dată public despre acest presupus abuz, după care, în decembrie 2017, a scris un articol pentru Los Angeles Times, întrebând de ce Woody Allen nu a fost numit în mişcarea „Me Too“ împotriva hărţuirii şi agresiunii sexuale.

„M-am auzit spunându-i: «Sunt atât de mândră de tine. Eşti atât de curajoas㻓, a spus Mia Farrow.

Despre viitoarele colaborări ale lui Woody Allen cu personalităţi din industrie, Mia Farrow a spus: „Ţine de fiecare persoană dacă mai vrea sau nu să lucreze cu el. Nu mă afectează acest lucru. Cred că m-ar afecta dacă ar fi vorba despre un bun prieten, dar un bun prieten nu ar lucra cu el, pentru că ar şti prin ce a trecut această familie. Însă, în privinţa altor persoane, nu mă aştept să ştie sau să le pese“.

Totuşi, Mia Farrow i-a apreciat pe cei care au ales să nu mai colaboreze vreodată cu Allen. „Îmi vine să plâng la ideea că unor oameni pe care nu îi cunosc le pasă atât de mult“, a spus ea.

Ronan Farrow, fiul Miei Farrow şi al lui Woody Allen, a fost premiat la gala Time’s 100 pentru demersurile sale jurnalistice de a îl expune, de-a lungul ultimului an, pe producătorul Harvey Weinstein, acuzat de hărţuire sexuală şi viol de mai multe femei.

„A fost foarte dificil pentru el, au fost multe ameninţări şi şi-a pierdut locul de muncă, dar nu a renunţat la acest subiect“, a spus Mia Farrow, declarându-se mândră de fiul ei. „Sunt foarte mândră de el şi de fiecare femeie care a vorbit în această perioadă dificilă, dezvăluindu-şi experienţele de hărţuire şi agresiune sexual“, a mai spus ea.

În 1992, Dylan Farrow, fiica adoptivă a lui Woody Allen, a lansat primele acuzaţii faţă de comportamentul regizorului. Ea a spus că tatăl adoptiv a agresat-o sexual pe când avea 7 ani. Acuzaţiile au fost reluate în 2014, iar la finalul lui 2017, odată cu izbucnirea scandalului sexual de la Hollywood, ele au ţinut prima pagină a ziarelor. Regizorul nu a fost niciodată condamnat şi a negat întotdeauna această acuzaţie, despre care a spus că a fost fabricată de fosta lui parteneră, Mia Farrow.

Mai mulţi actori, între care Greta Gerwig, Ellen Page, Timothee Chalamet şi Michael Caine, s-au distanţat de regizor, arătându-şi susţinerea faţă de Dylan Farrow.

Woody Allen s-a căsătorit cu propria fiică adoptivă

Woody Allen este căsătorit din 1997 cu fiica lui adoptivă, Soon-Yi Previn. Despărţirea dintre Woody Allen şi fosta soţie, actriţa Mia Farrow, a fost grăbită după ce femeia a descoperit aventura pe care regizorul o avea cu fiica ei adoptată, în vârstă de 21 de ani. Farrow a găsit poze nud cu Soon-Yi Previn în apartamentul lui Allen.

Woody Allen şi soţia sa, Soon-Yi Previn FOTO CNN

Woody Allen, născut pe 1 decembrie 1935, la New York, este regizor, scenarist şi actor. A debutat ca regizor cu „What's Up, Tiger Lily?”, în 1966, iar printre cele mai cunoscute filme ale sale se numără „Annie Hall” (1977), „Manhattan” (1979), „Another Woman” (1988), „Match Point” (2005), „Vicky Cristina Barcelona” (2008), „Midnight in Paris” (2011) şi „Blue Jasmine” (2013).

Cinastul a fost recompensat cu trei premii Oscar pentru cel mai bun scenariu original - în 2012, pentru ”Midnight in Paris”, în 1987, pentru ”Hannah and Her Sisters”, şi în 1978, pentru ”Annie Hall”, şi unul pentru regie, în 1978, pentru ”Annie Hall”. Din palmaresul său mai fac parte, între altele, trei trofeee Globul de Aur şi şapte premii BAFTA.