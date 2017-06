Mesajele vedetelor după atacurile teroriste de la Londra: „Trebuie să rămânem împreună, să nu lăsăm asta să ne dezbine“

Şapte persoane au fost ucise după ce un microbuz de culoare albă a lovit mai mulţi pietoni în apropierea staţiei London Bridge, apoi trei bărbaţi au coborât din maşină înjunghiind mai multe persoane în zona Borough Market. Poliţia londoneză a anunţat că trei bărbaţi suspecţi au fost împuşcaţi mortal.

Autorităţile londoneze au declarat atacurile drept „incidente teroriste“.

În primele ore ce au urmat atacului, mai mulţi actori şi muzicieni au transmis mesaje de susţinere şi de afecţiune.

„Rugă pentru Londra“, este mesajul care se regăseşte pe conturile Arianei Grande, ale lui Demi Lovato şi Joe Jonas.

Actorul Tom Holland a scris: „Inima mea este alături de toată lumea din Londra, în această seară. Absolut devastator“.

Cântăreaţa Ellie Goulding a scris pe contul său de Twitter: „Serviciile de urgenţă au făcut o muncă incredibilă. Încă un atac fără sens care tot nu ne va divide. Te iubesc atât de mult, Londra“.

„Ai grijă de tine, Londra, în seara asta. Mă gândesc la voi“, a scris celebrul bucătar Gordon Ramsay.

Fiica preşedintelui Statelor Unite, Ivanka Trump, a transmis şi ea un mesaj, spunând că se roagă pentru Londra. „Suntem solidari cu prietenii noştri din Marea Britanie. Ne gândim şi ne rugăm pentru voi“.

Praying for the people of London. We stand in solidarity with our friends from the U.K. You are in our thoughts and prayers.❤️ #londonbridge