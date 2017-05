Membri ai trupei Soundgarden, Brad Pitt şi Christian Bale, între participanţii la înmormântarea lui Chris Cornell

Un ultim rămas bun din partea apropiaţilor

Alături de văduva liderului formaţiilor Soundgarden şi Audioslave, la Holywood Forever Cemetery, s-au aflat Dave Grohl, fost membru al grupului Nirvana şi lider al formaţiei Foo Fighters, James Hetfield şi Lars Ulrich, membri ai trupei Metallica, Dave Navaro, chitaristul Jane’s Addiction, Joe Walsh, chitaristul trupei Eagles, Jerry Cantrell de la Alice in Chains, dar şi actorii Josh Brolin şi Jeremy Renner.

Tom Morello, coleg de trupă al lui Cornell în Audioslave, a fost unul dintre cei care au ţinut discursuri la ceremonie. Perry Farrell, liderul trupei Jane’s Addiction, şi Chester Bennington, solistul formaţiei Linkin Park, au fost, de asemenea, prezenţi.

Mormântul lui Chris Cornell se află în zona Garden of Legends a cimitirului şi a fost deschis vizitatorilor după încheierea ceremoniei.

Misterul sinuciderii lui Cornell

Chris Cornell, solistul trupelor Soundgarden şi Audioslave, a murit pe 18 mai, la vârsta de 52 de ani. Artistul american a fost descoperit decedat în camera lui de hotel din Detroit, în primele ore ale nopţii din 18 mai, la puţin timp după ce a susţinut un concert cu trupa Soundgarden în Detroit.

Medicii legişti din Wayn County au ajuns la concluzia că moartea artistului a fost o „sinucidere prin spânzurare“.

Chris Cornell a susţinut un concert alături de trupa Soundgarden la Fox Theatre din Detroit, miercuri seară, iar ultimul cântec interpretat în acel show a fost cover după o piesă ale cărei versuri vorbesc despre moarte, „In My Time of Dyin'“, preluată din repertoriul grupului Led Zeppelin.

Cariera artistului

Christopher John Boyle, născut pe 20 iulie 1964, a devenit cunoscut sub numele de Chris Cornell în anii 1980, fiind unul dintre personajele principale ale scenei grunge. A înfiinţat Soundgarden în 1984. Debutul discografic, „Ultramega OK“, a venit în 1988, însă faima mondială a cunoscut-o odată cu lansarea pieselor „Black Hole Sun“ şi „Spoonman“, de pe albumul „Superunknown“ (1994). Alături de muzicieni care aveau să formeze Pearl Jam, Chris Cornell a creat proiectul Temple of the Dog, tribut adus lui Andrew Wood, unul dintre pionierii genului grunge, iar albumul omonim a fost lansat în 1991.

Cariera sa solo a însemnat cinci albume de studio - „Euphoria Morning“ (1999), „Carry On“ (2007), „Scream“ (2009), „Songbook“ (2011) şi „Higher Truth“ (2015).

Chris Cornell a primit o nominalizare la Globurile de Aur pentru piesa „The Keeper“, care a apărut în filmul „Machine Gun Preacher“ (2011). Este coautorul cântecului „You Know My Name“, care a fost tema muzicală a lungmetrajului „Casino Royale“ (2006) din franciza „James Bond“.

În 2001, împreună cu foşti membri ai Rage Against the Machine - chitaristul Tom Morello, basistul Tim Commerford şi toboşarul Brad Wilk -, a înfiinţat proiectul Audioslave. Supergrupul a lansat trei albume de studio şi a activat până în 2007. În ianuarie 2017, Audioslave s-a reunit pentru „Anti-Inaugural Ball“, eveniment găzduit de Prophets of Rage, la Teragram Ballroom din Los Angeles, cu ocazia învestirii lui Donald Trump.

După o pauză de 13 ani (din 1997 până în 2010), Soundgarden a revenit pe scena muzicală, iar în 2012 a lansat cel de-al şaselea material discografic, „King Animal“. Albumele formaţiei au fost vândute în peste 22 de milioane de copii în întreaga lume, iar postul de televiziune VH1 a clasat Soundgarden pe locul al 14-lea în topul 100 Greatest Artists of Hard Rock.

Potrivit cotidianului britanic The Guardian, Chris Cornell s-a confruntat cu dependenţa de alcool şi droguri şi s-a internat într-o clinică de dezintoxicare în anul 2003. De atunci, nu a mai consumat substanţe interzise.

Chris Cornell era căsătorit cu agentul de presă Vicky Karayiannis, cu care avea doi copii - o fiică, Toni, în vârstă de 12 ani, şi un fiu, Christopher, în vârstă de 11 ani.

Artistul mai avea o fiică, Lillian Jean, în vârstă de 16 ani, cu prima lui soţie, Susan Silver, de care a divorţat în 2004.