George Clooney, acuzat de complicitate la hărţuire sexuală de o fostă colegă: „A intervenit ca eu să ajung pe lista neagră. Mi-am pierdut cariera“. Ce spune actorul

Vanessa Marquez (48 de ani), care a interpretat rolul asistentei Wendy Goldman în serialul cu temă medicală „ER“, a afirmat, prin intermediul unor postări pe Twitter, că a fost hărţuită sexual pe platourile de filmare ale producţiei NBC de către actorul Eriq la Salle şi de un cameraman, care au încercat să o pipăie în zonele intime, dar şi că era zilnic ţinta insultelor rasiale venite din partea actorilor Anthony Edwards, Noah Wyle şi Julianna Margulies, arată The Wrap

Actriţa a mers mai departe cu acuzaţiile, susţinând că actorul George Clooney, devenit şi el celebru datorită rolului din „ER“, a „complotat“ împreună cu alţi actori ai serialului şi cu producătorii ca ea să fie trecută pe „lista neagră“ a industriei pentru că a îndrăznit să se plângă în legătură cu aceste abuzuri, lucru care a dus la sfârşitul carierei sale ca actriţă.

„Clooney a intervenit ca eu să ajung pe lista neagră atunci când am avut curajul să vorbesc despre hărţuirile de pe platourile de filmare ale serialului «ER». Femeile care nu acceptă aceste abuzuri şi refuză acest joc, îşi pierd cariera. Eu mi-am pierdut cariera“, a mărturisit Vanessa Marquez (foto jos).

B.S.Clooney helped blacklist me when I spoke up abt harassment on ER.'women who dont play the game lose career'I did https://t.co/ur466NCkII — Ghoul Please 👻 (@vanessathought) 10 octombrie 2017

Actriţa mai spune că a raportat incidentele producătorului seriei, John Wells şi celor de la Warner Bros.: „Wells era şeful şi prima dată m-am dus la el să-i spun. Prima lui întrebare: «Ţi-a făcut George (Clooney) ceva?»“

Well Wells was the boss&I 1st reported it to him.His 1st question:Did George do something to u?But wait 4 yr proofs https://t.co/v7x6KLEct2 — Ghoul Please 👻 (@vanessathought) 13 octombrie 2017

Contact de publicaţia The Wrap pentru un drept la replică, George Clooney a declarat că nu a avut niciun amestec în această poveste şi că oricum nu ar fi fost un factor de decizie în această privinţă: „Nu am ştiut că Vanessa a fost trecută pre vreo listă neagră. O cred însă pe cuvânt. Eu nu am fost nici scenarist, nici producător şi nici regizorul acelei serii. Nu am avut nicio legătură cu hotărârile luate privind actorii din distribuţie. Eu am fost un actor şi doar un actor. Dacă ea susţine că am avut eu vreo legătură cu luarea unor decizii privind cariera ei, atunci a fost minţită. Faptul că nu aveam cum să-i afectez cariera este dublat doar de faptul că nici nu i-aş fi făcut aşa ceva, chiar dacă aş fi putut.“

Acuzaţiile actriţei Vanessa Marquez vin după ce George Clooney l-a criticat în mod public pe Harvey Weinstein , producătorul acuzat că a hărţuit sexual zeci de femei de-a lungul a 30 de ani şi a condamnat întreaga industrie cinematografică de la Hollywood că a fost „complice“ la comportamentul deviant al mogulului.

„Este impardonabil. Îl cunosc pe Harvey de 20 de ani. Am luat numeroase cine împreună, am fost la evenimente împreună, am avut discuţii. Dar pot spune că nu am văzut niciodată astfel de comportamente la el. Niciodată. O grămadă de oameni pe care îi cunosc vor spune: «Da, Harvey este un câine» sau «Harvey hărţuieşte femeile», dar aceste acuzaţii sunt complet diferite. Ceea ce a făcut Harvey înseamnă hărţuire la nivel înalt şi există un motiv pentru care toată lumea este complice la acest lucru. Motivul ar fi că nu este vorba doar despre vedetele de la Hollywood, ci despre noi toţi, pentru că de fiecare dată când vezi că cineva îşi foloseşte puterea şi influenţa pentru a profita de altcineva şi păstrezi tăcerea, eşti complice. Şi nu există îndoială asupra acestui fapt. Zvonurile au pornit încă din anii ’90 şi erau despre faptul că au existat câteva actriţe care s-au culcat cu Harvey pentru a obţine un rol. Părea o modalitate de a le defăima şi de a le umili spunând că nu au primit slujbele pe baza talentului lor, aşa că mi-am păstrat scepticismul în legătură cu aceste zvonuri. Dar pe de altă parte, faptul că există opt femei care au fost plătite în schimbul tăcerii, ei bine, despre asta nu am auzit nimic până acum şi nu ştiu pe cineva care să fi auzit. Asta e un alt nivel şi nu ai cum să poţi îndrepta asta. Nu cred că oamenii căutau cealaltă parte a poveştii pentru că, într-o oarecare măsură, un tip depravat cu bani care agaţă fete mai tinere nu este o noutate în societatea noastră, din păcate. Vorbim despre showbusiness, dar priveşte pe toată lumea de fapt. Trebuie să ajungem într-un punct în care îi putem denunţa pe aceşti oameni mult mai repede, înainte să devină o problemă cu rădăcini atât de adânci. Trebuie să fim cu toţii mai vigilenţi în legătură cu acest lucru şi să vedem semnele prevestitoare. Dacă înainte oamenii nu acordau prea multă atenţie acestei probleme, acum trebuie s-o facem. Este momentul să-i facem pe oamenii ca Harvey să înceteze să se mai poarte în acest fel. Au existat numeroase critici la adresa celebrităţilor potrivit cărora erau aparent conştiente de acţiunile lui Harvey şi care au decis să nu vorbească împotriva lui. Dacă mă întrebi pe mine dacă am ştiut că cineva care era foarte influent avea tendinţa să facă avansuri unor femei tinere şi frumoase, sigur, am ştiut. Dar n-am avut nicio idee că s-a ajuns în punctul în care a trebuit să plătească opt femei în schimbul tăcerii lor şi că aceste femei au fost ameninţate şi că au fost nişte victime, de fapt“, a declarat Clooney într-un interviu pentru The Daily Beast.