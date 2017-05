Ellen DeGeneres revine în stand-up comedy după o pauză de 15 ani, într-un show pentru Netflix

Anunţul a fost făcut după ce Ellen DeGeneres a răspuns pe Twitter unui mesaj publicat de compania Netflix, miercuri.

„Se pare că au trecut 15 ani de când ai realizat un show de stand-up. Ce spui de unul pentru Netflix?“, arată mesajul Netflix. „Lăsaţi-mă să mă gândesc. OK, accept“, a răspuns Ellen DeGeneres.

„Am primit un mesaj pe Twitter de la Netflix şi am o veste bună şi o veste proastă. Vestea proastă este că nu vor să îmi spună ce s-a întâmplat cu Barb în «Stranger Things», dar vestea bună este că m-au întrebat dacă sunt interesată să realizez un show de stand-up. Am răspuns că mă voi gândi, iar după 30 de secunde am acceptat“, a spus Ellen DeGeneres în timpul misiunii ei.

„Se împlinesc 15 ani de când am făcut un show de stand-up. 15 ani. Şi îl scriu acum, abia aştept. Vă voi anunţa unde şi când voi filma show-ul pentru Netflix. Sunt entuziasmată să îl fac şi sunt entuziasmată să îl vedeţi. Şi acum, fiecare dintre voi, intraţi pe Netflix şi vă relaxaţi cu mine. Cum vi se pare asta?“, a adăugat ea.

Ellen DeGeneres se alătură uor nume precum Chris Rock, Jerry Seinfeld, Dave Chappelle, Amy Schumer şi Tracy Morgan, care au colaborat recent cu Netflix pentru a lansa show-uri de comedie.

Totuşi, aceasta nu este prima colaborare a prezentatoarei cu Netflix. Ellen DeGeneres a mai lucrat cu Netflix ca producător executiv pentru serialul animat „Green Eggs and Ham“, care va avea premiera în anul 2018.

Ellen DeGeneres, născută pe 26 ianuarie 1958, este o actriţă, prezentatoare şi scriitoare americană. A jucat rolul principal în sitcomul „Ellen“ din 1994 până în 1998 şi îşi prezintă propriul talk show TV, „The Ellen DeGeneres Show“, începând din anul 2003.

Considerată una dintre cele mai talentate actriţe de comedie din lume, Ellen DeGeneres a anunţat în mod public că este lesbiană, în 1997, în emisiunea „The Oprah Winfrey Show“.

Vedeta americană a prezentat de două ori gala de decernare a premiilor Oscar şi a câştigat numeroase trofee în televiziune, inclusiv 26 premii Daytime Emmy şi un premiu Primetime Emmy.