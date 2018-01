Dolores O’Riordan a fost înmormântată. Sute de persoane au condus-o pe ultimul drum pe solista trupei The Cranberries FOTO

Înmormântarea a avut loc în oraşul natal al cântăreţei, Ballybricken (comitatul Limerick). Slujba a început cu piesa „Ave Maria”, interpretată în 1995 de O’Riordan şi Luciano Pavarotti, scrie News.ro.

Alături de sicriul cu trupul neînsufleţit al artistei au stat mai multe obiecte, între care o chitară şi un disc de platină.

Preotul care a oficiat slujba a spus că „nu există cuvinte potrivite pentru a o descrie pe Dolores ori să susţină cu acurateţe influenţa în bine pe care a reprezentat-o de-a lungul anilor. Acum cântă în corul ceresc - imnuri şi rugi pentru noi”.

Mama şi rudele ei, precum şi fostul soţ Don Burton şi cei trei copii ai lor, colegii din formaţia The Cranberries s-au numărat printre cei veniţi la slujbă.

FOTO Getty Images

Don Burton şi cei trei copii ai artistei cu acesta FOTO Getty Images

Mike Hogan şi Noel Hogan, membri ai trupei The Cranbberies FOTO Getty Images

Sutele de oameni prezenţi au aplaudat ieşirea din biserica St. Ailbe a sicriului, iar pe fundal s-a auzit piesa „When You Are Gone” a trupei The Cranberries.

Cântăreaţa şi compozitoarea irlandeză Dolores O’Riordan a murit pe 16 ianuarie, la Londra, la vârsta de 46 de ani. Ea se afla în capitala Marii Britanii pentru o scurtă sesiune de înregistrări - urma să pregătească o versiune a piesei „Zombie” împreună cu trupa Bad Wolves.

Ancheta morţii ei, desfăşurată de Westminster Coroner's Court, a fost amânată până pe 3 aprilie, având în vedere că medicul legist aşteaptă rezultate ale mai multor teste.

În luna mai a anului trecut - la puţin timp de la începerea turneului european - The Cranberries a anulat mai multe concerte, din cauza unor probleme de sănătate ale solistei. Site-ul oficial al trupei anunţa „motive medicale asociate cu probleme ale spatelui”.

Înainte de Crăciun, O'Riordan a publicat un mesaj pe Facebook în care spunea că se simte bine, lăsând să se înţeleagă că va urca pe scenă curând. În luna ianuarie a acestui an, printr-o imagine în care apare ţinând o pisică, anunţa că pleacă din Irlanda.

Cântăreaţa suferea de tulburare bipolară, fiind diagnosticată în 2015. Ea a concertat la Bucureşti, alături de The Cranbberies, de două ori, în 2010 şi 2012.

Dolores O'Riordan, originară din comitatul irlandez Limerick, a devenit o artistă apreciată pe plan internaţional, după ce a început să cânte alături de trupa The Cranberries, la vârsta de 18 ani.