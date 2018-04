Demi Lovato şi-a pozat imperfecţiunile pentru a da o lecţie: „Am celulită, vergeturi şi grăsime. Ce vedeţi pe Instagram nu e întotdeauna real“ FOTO

Demi Lovato, care în trecut a vorbit deschis despre lupta cu depresia şi tulburările alimentare, a transmis un nou mesaj puternic fanilor săi printr-o serie de imagini neretuşate în care îşi evidenţiază „defectele“.

„Ce vedeţi pe Instagram nu reprezintă întotdeauna adevărul. Haideţi să ne acceptăm aşa cum suntem“, a scris artista într-unul dintre mesaje. Apoi, Lovato a făcut publice o serie de imagini în care îşi arată imperfecţiunile, printre care celulita, vergeturile şi grăsimea.

„Boomerang-ul mi-a curăţat picioarele, dar am celulită la fel ca 93% dintre femei, dar tot mă iubesc pe mine. Nu am un abdomen plat, dar tot mă iubesc. Vergeturi şi surplus de grăsime şi totuşi mă iubesc“, a scris vedeta în dreptul imaginilor.

E!Online de ce a recurs la acest gest, Demi Lovato a explicat: „Eram pe Instagram şi brusc am început să mă compar cu modelele care îmi apăreau pe ecran şi mi-am dat seama că trebuie să le arate cineva oamenilor că nu întotdeauna ceea ce vedeţi pe internet este real. Aşa am decis să-mi arăt defectele, pe care nici măcar nu-mi place să le numesc aşa, să arăt lumii că sunt imperfectă, dar acest aspect mă face mai frumoasă.“ Întrebată de reporteriide ce a recurs la acest gest, Demi Lovato a explicat: „Eram pe Instagram şi brusc am început să mă compar cu modelele care îmi apăreau pe ecran şi mi-am dat seama că trebuie să le arate cineva oamenilor că nu întotdeauna ceea ce vedeţi pe internet este real. Aşa am decis să-mi arăt defectele, pe care nici măcar nu-mi place să le numesc aşa, să arăt lumii că sunt imperfectă, dar acest aspect mă face mai frumoasă.“

Demi Lovato a recunoscut în trecut că a întâmpinat mari probleme înainte de a nu se mai simţi complexată de modul în care arată.

Anul trecut, cântăreaţa declara: „Când am o zi în care nu-mi place deloc cum arat, încerc să-mi amintesc că prefer să nu mai fiu constrânsă de tulburările de alimentaţie decât să-mi fac griji în legătură cu ceea ce gândesc oamenii despre corpul meu. Reprezint mai mult decât nişte dimensiuni. Mă simt extraordinar, aşa cum nu m-am simţit niciodată. Totul are legătură cu faptul că am învăţat să mă iubesc şi să mă accept aşa cum sunt. Spuneţi-vă zilnic că sunteţi frumoţi. Fiţi blânzi cu voi înşivă. Mâncaţi carbohidraţi fără a vă simţi vinovaţi şi amintiţi-vă că viaţa e mult prea scurtă pentru a vă face griji pentru ce cred ceilalţi.“