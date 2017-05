Atac terorist la Manchester. Ariana Grande, după explozia care a avut loc la finalul concertului său: Îmi pare foarte, foarte rău. Nu am cuvinte

"Sunt distrusă. Din toată inima, îmi pare foarte, foarte rău. Nu am cuvinte", scrie artista pe Twitter, dar şi pe Facebook.

Organizatorii spectacolului de pe Manchester Arena au scos-o pe Ariana Grande de pe scenă după producerea exploziei şi au anunţat ulterior că aceasta este în siguranţă şi nu a fost rănită.

În vârstă de 23 de ani, Ariana Grande este foarte populară în rândurile adolescenţilor. Ea a debutat ca actor în musical-ul 13, pe Broadway. Succesul în muzică l-a înregistrat în 2013, cu melodia The Way, de pe primul său album. În 2014 Ariana Grande a primit premiul Music Business Association în categoria ”Breakthrough Artist of the Year”, în semn de recunoaştere a performanţei artistei pe durata anului 2013.

Ea se află într-un turneu european, "Dangerous Woman", iar în Marea Britanie mai are programate două concerte, ambele la Londra, în 25 şi 26 mai.

Manchester Arena are o capacitate de 21.000 de locuri, dar nu se ştie câte bilete fuseseră vândute pentru show.