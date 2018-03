Amintiri cu şi despre Andrei Gheorghe: „Un băiat pe care l-au ascultat foarte mulţi. Dar un om pe care nu l-au înţeles decât câţiva“

Scriitorul şi realizatorul de radio Iulian Tănase a povestit o întâmplare care îl prezintă pe omul Andrei Gheorghe dintr-o altă perspectivă.

„În urmă cu cinci ani, l-am avut invitat la Radio Guerrilla, la Războiul Sfîrşitului Săptămînii. În drum spre radio, s-a întîmplat să vadă pe marginea străzii un om chircit de durere. «La marginea străzii, văd un om care se ţine cu mîna de inimă. Faţa omului e străbătută de durere», a povestit Andrei, şi fraza asta sună ca un început de povestire de, să zicem, Raymond Carver. Andrei a oprit maşina, l-a întrebat de sănătate pe omul ăla (care muncise o lună la cineva, în Snagov, fără să fie plătit), l-a urcat în maşină, i-a dat nişte bani şi l-a lăsat în gară, la un tren. Cu cetăţeanul ăla am şi intrat în direct la radio. Andrei îl culesese de pe marginea străzii după ce bietul om mersese pe jos din Snagov pînă la intrarea în Bucureşti, avînd semne că tocmai făcuse un preinfarct. «Cum te simţi acum, că ai salvat un om de la moarte?», l-am întrebat pe Andrei. N-a zis nimic. «Hai, asumă-ţi şi faptele bune…», am insistat, după care, cum se vorbeşte la radio despre cineva în prezenţa lui, am mai spus: «Lui Andrei îi plac doar faptele alea rele… Oamenii de treabă, cum e Andrei Gheorghe, ar trebui ţinuţi în cuşcă, sînt periculoşi… Uite, fac fapte bune». Andrei s-a amuzat, a rîs. Nu mi-a fost mentor, nu mi-a fost prieten, ba chiar am şi avut, la un moment dat, un clinci, în care aroganţa lui a căpătat o crustă contondentă, însă aşa era el: excesiv, nemilos, liber. Dar poate că toate astea nu erau decît o carapace, poate că Andrei cel adevărat a fost cel care a tras maşina pe dreapta pentru a culege un om suferind de pe marginea străzii.

«La marginea străzii, văd un om care se ţine cu mîna de inimă. Faţa omului e străbătută de durere».

Drum bun, Andrei!“