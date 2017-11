Alte trei actriţe celebre au povestit cum au fost hărţuite sexual de Steven Seagal: „Şi-a desfăcut pantalonii în faţa mea pentru «a verifica dacă există chimie»“

După realizatoarea TV Lisa Guerrero şi actriţele Rae Dawn („The Color Purple“ şi „Time Runner“) şi Julianna Margulies („Soţia perfectă“), alte vede îşi fac curaj şi vorbesc public despre hărţuirile sexuale la care au fost supuse de Steven Seagal.

Actriţa americană Jenny McCarthy (45 de ani) a declarat încă din 1998 că starul american i-a solicitat să se dezbrace la audiţia pentru rolul din „Under Siege 2“ (1995), însă recent a oferit mai multe detalii scandaloase despre întâlnirea cu Seagal.

În timpul emisiunii pe care o realizează la postul de radio Sirius XM, McCarthy a povestit: „În mod intenţionat am purtat o rochie muumuu (ţinută tradiţională din Hawaii, care nu lasă prea multă piele la vedere – n.red.) pentru ca oamenii care făceau castingul să acorde mai multă atenţie chipului şi muncii mele. Am intrat în încăpere, era singur. I-am strâns mâna cu fermitate. S-a aşezat pe o canapea, lângă un şemineu, spunându-mi: «Ia un loc, relaxează-te». Am refuzat. «Ştii, acest rol implică nuditate, iar eu nu prea îmi pot da seama cum arată corpul tău dacă porţi această rochie», iar eu i-am răspuns: «Uite, agenţii mei mi-au spus că nu există nicio scenă de nuditate, am întrebat specific acest lucru». Şi ştiţi ce mi-a is? «Ei bine, va exista nuditate când camerele de filmat sunt oprite. Ştiu că ai un corp frumos sub acea rochie. Poţi să o tragi puţin în jos şi să-mi arăţi sânii?». M-am uitat la el, am trecut de la şoc la tristeţe, ochii mi s-au umplut de lacrimi şi am ţipat la el: «Du-te şi cumpără Playboy, se vinde cu 19,99 de dolari!*» Şi am plecat.“ *Jenny McCarthy şi-a început cariera în 1993 pozând nud în revista pentru bărbaţi „Playboy“.

Jenny McCarthy FOTO Guliver/Getty Images

McCarthy a adăugat că Steven Seagal a venit după ea pentru a o ameninţa să nu dezvăluie cele întâmplate: „Nu spune nimănui, altfel...“

În 1998, când actriţa a vorbit pentru prima dată despre acest incident, reprezentanţii lui Seagal au declarat că acuzaţiile sunt false şi că echipa de casting de la Warner Bros. poate confirma că McCarthy nu a dat nicio audiţie pentru rolul respectiv.

Şi actriţa ameriană Eva LaRue (50 de ani), cunoscută pentru rolurile din „All My Children“ şi „CSI: Miami“, a relatat pentru Deadline cum a fost şocată să-l vadă pe Seagal într-un kimono deschis, purtând doar lenjerie intimă, pe când avea doar 22 de ani şi se afla în reşedinţa actorului pentru o audiţie. Vedeta susţine că a reuşit să scape şi că nu a existat contact fizic.

Eva LaRue FOTO Guliver/Getty Images

De asemenea, actriţa americană Portia de Rossi (44 de ani), care este căsătorită cu realizatoarea Ellen DeGeneres, a dezvăluit că Steven Seagal şi-a desfăcut pantalonii în faţa ei, la o audiţie privată, pentru a verifica dacă „există chimie dincolo de ecran“.

„M-a aşezat pe un scaun şi a desfăcut fermoarul pantalonilor de piele pe care îi purta“, a scris artista pe Twitter.

Portia de Rossi a precizat că şi-a sunat apoi agentul care nu a părut deranjat sau surprins de incident şi care i-a replicat: „Ei bine, nu ştiam dacă este genul tău.“

Portia de Rossi FOTO Guliver/Getty Images